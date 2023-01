Tenista ucraniano "impactado" por banderas rusas en Melbourne: "La gente está muriendo"

El tenista ucraniano Oleksii Krutykh dijo en una entrevista a la AFP que los jugadores de su país están "impactados" tras la aparición de banderas rusas en las gradas del Abierto de Australia: "No es justo. La gente está muriendo allí".

El primer Grand Slam del año se vio salpicado por la guerra en Europa después de que el embajador ucraniano denunciara la exhibición de banderas rusas durante un partido de la primera jornada entre la ucraniana Kateryna Baindl y la rusa Kamilla Rakhimova.

En respuesta, la Federación de Tenis Australiana, que ya hace jugar a los jugadores rusos y bielorrusos bajo bandera neutral, prohibió la entrada de símbolos de estos dos países aliados en el Melbourne Park.

Krutykh, el único ucraniano en el cuadro individual masculino, dijo que él y otros jugadores de su país se quedaron "impactados" por lo que vieron en el partido de Baindl, que terminó ganando.

También apareció una bandera rusa en la pista central de Melbourne, la Rod Laver Arena, durante el enfrentamiento de Daniil Medvedev contra el estadounidense Marcos Giron.

"No es justo lo que están haciendo", dijo Krutykh, de 22 años, en una entrevista a la AFP después de su derrota en primera ronda contra el argentino Diego Schwartzman.

"Creo que los tipos que lo hicieron (exhibir banderas durante el partido de Baindl) eran rusos que viven aquí, con lo que no se preocupan por lo que ocurre en mi país", aseguró.

Krutykh, en el puesto 188 de la clasificación de la ATP, agradeció la medida tomada el martes por Tennis Australia, así como el apoyo que dio a los refugiados de su país con la celebración de partidos benéficos antes del Grand Slam.

Nacido en Kiev, donde todavía vive su madre, Krutykh no ha podido volver a su país desde el inicio de la invasión de Rusia en febrero de 2022, que ocurrió mientras él estaba en el extranjero disputando torneos.

Pero sigue de cerca los eventos de su país, aunque trata de olvidarlos cuando salta a la pista.

"Mis amigos ucranianos están en problemas, la gente está muriendo allí, pero ellos no lo saben", dijo Krutykh sobre los aficionados rusos en el Abierto de Australia.

"Creo que lo hicieron para divertirse, pero son estúpidos. Creo que Tennis Australia debería vetar a la gente que lo hizo", agregó.

El joven ucraniano se dijo especialmente herido cuando vio a un hombre vistiendo una camiseta con el rostro de Vladimir Putin. "Es un tipo que está matando a miles de personas y hay un hombre vistiendo su camiseta", se indignó.

- "Luchar en la pista" -

En su partido ante Schwartzman, que perdió por 6-4, 6-7 (6/8), 6-3, 7-6 (7/5), algunas banderas ucranianas compartieron espacio en las gradas con las camisetas albicelestes de los aficionados argentinos.

"No tengo ni idea de cómo estoy aquí jugando a tenis", reconoció.

"Cuando empezó la guerra estaba fuera de Ucrania jugando torneos y me dije a mi mismo que no tenía otra opción, que necesitaba jugar", explicó Krutykh, que desde marzo vive en Berlín.

"Solo hay una cosa que puedo hacer, así que he intentado presionarme un poco más. Me decía a mí mismo que la gente que conozco en Ucrania está luchando por mi país. Yo necesito luchar también en la pista. Forma parte de la batalla", indicó.

Desde el inicio de la guerra no ha podido volver a su país, que no permite la salida de los hombres en edad de combatir.

"Puede que sea feo decirlo, pero si quiero volver a Ucrania, puedo volver, pero luego no puedo salir porque tengo 22 años", explicó.

"Me he pasado la vida jugando a tenis y no quiero parar. Estoy subiendo y si vuelvo a Ucrania no puedo dejar el país. No hay posibilidad de entrenar, de ir a otros torneos, es difícil", concluyó.

