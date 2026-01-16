Tenistas acogen con satisfacción aumento de premios del Grand Slam, pero prometen pedir más

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 16 ene (Reuters) - El Abierto de Australia ofrecerá este año la cifra récord de 111,5 millones de dólares australianos (US$74,73 millones) en premios y, aunque las jugadoras acogieron con satisfacción el aumento, nombres de primera fila como Coco Gauff y Aryna Sabalenka afirmaron que la lucha por una mayor retribución debe continuar en todos los Grand Slams. Los mejores jugadores del mundo escribieron en abril una carta a los Grand Slams pidiendo mejoras significativas en los premios en metálico.

El Abierto de Francia (US$65,42 millones) y Wimbledon (US$71,60 millones) aumentaron sus premios el año pasado, aunque no alcanzaron la cifra del Abierto de Estados Unidos (US$90 millones). Gauff, bicampeona de "majors", dijo que el aumento del Abierto de Australia es un paso positivo, pero que se puede hacer más teniendo en cuenta los ingresos del torneo, que según el Australian Financial Review fueron de US$467,33 millones el año pasado.

"El porcentaje de comparación de ingresos todavía no está donde nos gustaría", dijo Gauff a la prensa.

"Todavía hay que mantener más conversaciones, no sólo con el Abierto de Australia, sino con todos los Grand Slams (...)

Desde mi última actualización, el sentimiento colectivo es que 'sí, ha habido progresos', pero creo que no están donde nos gustaría verlos", agregó.

Sabalenka, número uno del mundo, se hizo eco de la opinión de Gauff, pero dijo que al menos los Grand Slams están escuchando a los jugadores. "Espero que algún día lleguemos a un lugar feliz para todos", añadió.

Los organismos rectores de este deporte también se enfrentan a una demanda presentada por la Asociación de Tenistas Profesionales, que, aunque ya no está asociada a su cofundador, Novak Djokovic, reclama mejoras salariales y sociales. La vigente campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, se mostró a favor de que los Grand Slams apoyen mejor a los jugadores. "Como nosotros somos el producto, tiene sentido que seamos socios. Han sido las conversaciones más productivas que hemos tenido, lo que me lleva a ser cautamente optimista de cara al futuro", señaló.

(US$1 = 1,4921 dólares australianos)

(Editado en español por Carlos Serrano)