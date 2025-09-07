Tenis/US Open.- Alcaraz: "Gracias a mi equipo y a mi familia, me están haciendo mejor en lo profesional y lo personal"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró feliz por conquistar este domingo su segundo Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y dio las gracias a su entorno por "el esfuerzo" que están haciendo para que sea "mejor en lo profesional y en lo personal".

"Tengo que empezar con Jannick. Es increíble lo que estás haciendo durante toda la temporada y el gran nivel que ofreces en cada torneo que juegas. Te veo más que a mi familia, pero es genial compartir la pista, el vestuario y todo contigo, el verte mejorar cada día, trabajar muy duro con tu equipo, con gente fantástica a tu alrededor. Así que felicidades por todo lo que estás haciendo y por tu gran actuación durante toda la semana", señaló Alcaraz en su entrevista a pie de pista antes de recibir el trofeo de campeón.

El murciano centró su discurso en su entorno. "El esfuerzo que están haciendo me hace aún mejor, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Estoy muy orgulloso de la gente que me rodea, cada logro que estoy consiguiendo es gracias a vosotros y este también es vuestro", comentó.

"Tengo mucha suerte de tener a parte de mi familia aquí también. Mi hermano, mi tío, mi padre, os quiero. Mi mamá y mis hermanos pequeños que están en casa viéndolo, también les quiero. Es genial el apoyo que recibo de ustedes, así que muchas gracias", prosiguió el de El Palmar.

Finalmente, se dirigió al torneo y a la grada. "Me siento como en casa. Es increíble este torneo, las tres semanas que pasé aquí y es un privilegio ser parte del torneo. Es genial estar de vuelta. Gracias también a vosotros los aficionados. Este torneo es aún más especial y gracias por la energía que ponen en cada partido, en cada entrenamiento. Me siento como en casa, siento su energía y su amor", comentó.

"Simplemente intento dar lo mejor de mí para vosotros, hacen que todo sea más fácil, así que muchas gracias también. A la afición, por supuesto, muchas gracias por su apoyo en cada entrenamiento, en cada partido y en cada calentamiento", sentenció, agradeciendo también el trato recibido por los organizadores.