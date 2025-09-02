Tenis/US Open.- Alcaraz: "Me siento superbien físicamente y eso da confianza de cara a una semifinal de 'Grand Slam'"

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Carlos Alcaraz celebró haber jugado este martes ante el checo Jiri Lehecka en los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, un partido "casi perfecto" y aseguró que se siente "superbien físicamente" y que "eso da confianza y tranquilidad de cara a una semifinal de 'Grand Slam'".

"Estoy jugando genial y me siento muy cómodo, como dije muchas veces en este torneo. Creo que jugué un partido realmente perfecto, o casi perfecto, diría yo. Sólo faltan dos pasos y a ver qué pasa, pero me siento genial y estoy feliz por haberlo logrado", señaló Alcaraz en rueda de prensa tras el partido.

El murciano recordó que "cada partido te demanda una cosa distinta", pero que este de cuartos había sido "quizás el mejor" que ha jugado en el torneo "hasta el momento, por el momento, por el rival, por cómo han surgido las cosas". "Estoy golpeando la bola muy bien, me siento superbien físicamente y eso de cara a ir a una semifinal de 'Grand Slam' te da mucha tranquilidad y confianza. No sé mi rival para las semifinales, pero ahora mismo no quiero ni saberlo sino simplemente enfocarme en mí y en cómo estoy yendo", añadió el español, que se ve a este nivel con un porcentaje "bastante alto" de poder lograr el título.

En este sentido, no está demasiado sorprendido de haber llegado a semifinales sin ceder un set porque sabe "la capacidad" de su tenis y "el nivel" que puede ofrecer. "De lo que más orgulloso y de lo que más contento estoy es de mantener el nivel tan alto durante todo el partido. No me sorprende, estamos trabajando para que esto pase más a menudo, estoy muy contento del nivel que estoy ofreciendo, sobre todo el del saque", resaltó.

Y es que el de El Palmar se mostró feliz por cómo está funcionando su servicio. "La verdad es que he estado mejorando muchísimo en cada entrenamiento, en cada partido. Intento sentirme más cómodo con el movimiento, con buenos saques y también con el porcentaje, y para mí es muy, muy importante", subrayó.

"El tenis a veces es muy difícil porque un día puedes sacar muy, muy bien y al siguiente puedes sentirte completamente diferente y muy mal, así que intento mantener la concentración en el saque, intentando hacer todo igual y conseguir buenas sensaciones. Pero sí, hasta ahora el saque ha sido muy importante para mí y mi juego, y espero seguir mejorando y sintiéndome mejor", añadió al respecto.

El número dos del mundo habló de algunos de sus golpes de genio, que cuando los ejecuta bien le dan "mucha confianza". "Ya sabes, se trata de intentarlo y a veces pasa, a veces no. Me alegra que la mayoría de las veces pase", apuntó con una sonrisa.

Alcaraz también da importancia al "lenguaje corporal" y al "cómo te muestras al oponente". "Cómo te sientes es muy importante. No importa si te sientes agotado porque si le demuestras al rival que estás fresco le estás enviando el mensaje de que esto va a ser muy difícil", puntualizó.

Sobre un posible duelo en semifinales contra Novak Djokovic, prefirió no aventurar nada porque "tiene un partido muy difícil por delante" ante Taylor Fritz.

"Ambos están jugando genial, así que veré el partido.

De Novak todos conocemos su juego y no importa que haya estado fuera del circuito desde Wimbledon porque está jugando grandes partidos aquí y sé que ambiciona más.

Pero Fritz también es muy duro, juega en casa con el apoyo del público y va a aprovechar eso", advirtió.

"Aquí es donde gané mi primer 'grande', la primera vez que fui número uno y eso ayuda mucho a que sea un torneo incluso más especial para mí", recalcó Alcaraz, que no esconde que "el camino final es lo más complicado de cada torneo".