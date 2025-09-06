Tenis/US Open: El español Martín de la Puente no puede alcanzar la final del tenis en silla en el US Open
Tenis. El español Martín de la Puente no puede alcanzar la final del tenis en silla en el US Open
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
El tenista español Martín de la Puente no pudo alcanzar este viernes la final en la modalidad de tenis en silla del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de caer ante el número uno del mundo Tokito Oda por un doble 6-3.
El jugador gallego, tercer cabeza de serie en Flushing Meadows, no pudo dar la sorpresa ante el gran favorito al título, que se le volvió a cruzar en su camino esta temporada ya que también le eliminó en las semifinales del Abierto de Australia y en las de Roland Garros.
Oda, que en este 2026 ya ha ganado los títulos en la arcilla roja parisina y en la hierba de Wimbledon, no dejó pasar el mal día con el saque del vigués (12 dobles faltas), que además no pudo sacar un buen partido a sus opciones de rotura, con sólo una de las nueve de las que dispuso y que le hizo ir arriba 3-1 en la primera manga.
En la segunda, De la Puente aguantó hasta el 3-3, pero ahí encajó un 'break' clave que ya no pudo levantar.
Otras noticias de US Open
- 1
Dos bancos pusieron en pausa sus líneas de crédito hipotecario
- 2
Karina Milei y Martín Menem sospechan de espionaje en Diputados y esperan que el fiscal Stornelli lo investigue
- 3
Quién es Leo Dell’Orco, figura clave en la herencia de Giorgio Armani
- 4
Jannik Sinner sufrió más de la cuenta, pero ganó (como casi siempre) y jugará la final del US Open