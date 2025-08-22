Tenis/US Open.- El español Pablo Llamas se mete en el cuadro final del torneo individual masculino
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
El tenista español Pablo Llamas se ha clasificado para el cuadro final del torneo individual masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras ganar por 3-6, 6-1 y 6-2 al argentino Marco Trungelliti en la última ronda de la fase previa.
Para alcanzar ese certamen final de 'singles' en Flushing Meadows (Nueva York, Estados Unidos), el gaditano había vencido por 1-6, 6-3 y 6-4 al alemán Yannick Hanfmann en dos horas de partido y también por 6-4 y 6-4 al estadounidense Andres Martin en otras dos horas.
La mala noticia de este viernes para la representación española en la 'qualy' fue la derrota de Daniel Mérida por 6-1 y 7-6(2) contra el sudafricano Lloyd Harris, quedando eliminado el madrileño a las puertas de acceder igualmente al cuadro individual masculino de este torneo.
