Tenis/US Open.- Jannik Sinner: "Es sólo cuestión de tiempo que otros jugadores nos alcancen a Alcaraz y a mí"

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El tenista italiano Jannik Sinner confirmó que se ha recuperado "casi por completo" del virus que le obligó a retirarse de la final del Masters 1000 de Cincinnati ante el español Carlos Alcaraz y, aunque dejó claro que la rivalidad con el murciano es "genial", avisó de que "es sólo cuestión de tiempo" de que haya más jugadores que les disputen los títulos y que eso les obliga a seguir "mejorando".

"Obviamente, es el último 'Grand Slam' de esta temporada, así que estoy muy motivado. Físicamente me siento bien y me he recuperado casi por completo, todavía no al 100%, pero nuestro objetivo es estarlo en un par de días", indicó Sinner este viernes en rueda de prensa.

Preguntado por su actual dominio junto a Carlos Alcaraz fue claro que no lo pondrán mantener si no siguen "mejorando". "Otros jugadores nos alcanzarán, es sólo cuestión de tiempo. Lo que intento hacer es entender dónde puedo trabajar y tenemos ciertas áreas del juego en las que podemos trabajar, y desde mi punto de vista, eso es positivo. Me ayudará a ser mejor tenista en el futuro", subrayó.

"Tener rivalidades es genial, es bueno para el deporte, y también lo es desde una perspectiva personal, porque a veces, cuando estás cansado en el entrenamiento, intentas simular ciertas cosas porque pueden suceder en el partido real. Actualmente, Carlos y yo compartimos grandes trofeos, pero al mismo tiempo las cosas pueden cambiar. Nunca se sabe, hay grandes jugadores ahí fuera y el camino hacia la final es muy difícil. A ver si esto continúa, pero por otro lado, siempre digo que tenemos que mejorar porque los jugadores ahora nos entienden cómo somos, así que veamos qué pasa en el futuro", añadió el número uno del mundo.

Para este, el de El Palmar y él son "dos jugadores diferentes". "Creo que él es muy rápido en la pista, así que con otros jugadores el punto podría estar terminado a veces, pero llega a ciertas pelotas o lee el juego de otra manera, por lo que a veces hay peloteos más largos", puntualizó.

"Ahora nos conocemos mejor. Es un juego muy táctico; él prepara el partido de una manera diferente a como lo hacía antes, y mi equipo y yo hacemos lo mismo. Tenemos diferentes estilos de juego, pero también diferentes en cómo nos comportamos dentro y fuera de la pista. Somos diferentes, pero al mismo tiempo es fantástico verlo porque lo hace muy interesante y lo único que tenemos en común es que entrenamos muy duro y tomamos decisiones para el tenis. Es nuestra prioridad ahora mismo, y tiene que serlo, porque son detalles muy pequeños que marcan la diferencia y, además, es interesante verlo", remarcó Sinner.

Por otro lado, confesó que se siente "diferente" al US Open que conquistó el año pasado y rodeado de la polémica tras desvelarse que había dado positivo en marzo, "El año pasado fue mucho más estresante y fue difícil gestionarlo todo. Además, para mí, que soy joven, no fue fácil", comentó el ganador en Australia y Wimbledon.

En cuanto a la defensa del título, Sinner advirtió que se acerca "el final de la temporada y algunos jugadores están cansados y otros se sienten diferentes".

"También es el último gran trofeo del año y siento que aquí cambia mucho si juegas de noche o de día. Hay muchísimas pequeñas cosas que hacen diferente a este 'Grand Slam'", detalló el primer cabeza de serie en Nueva York.