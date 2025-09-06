Tenis/US Open.- Jannik Sinner y sus molestias físicas: "No hay nada de lo que preocuparse"

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El tenista italiano Jannik Sinner reveló que sus molestias físicas en los abdominales no son "nada de lo que preocuparse", por lo que "todo está bien" para la final del US Open frente al español Carlos Alcaraz, al que conoce "muy bien" y en el mismo torneo en el que "empezó la rivalidad" con el murciano.

"Siento que nuestra rivalidad empezó aquí, jugando un partido increíble. Ahora somos dos jugadores diferentes y con distinta confianza. Hemos jugado bastante este año. Nos conocemos muy bien. En cualquier caso, ha sido un torneo increíble otra vez", dijo el de San Cándido tras superar al canadiense Felix Auger-Aliassime en semifinales.

El italiano sintió "un pequeño tirón" en los abdominales "después de un servicio" durante el partido, y necesitó retirarse para ser tratado en el vestuario. "Después me sentí mucho mejor. No hay nada de qué preocuparse. Así que todo está bien, volví a sacar un poco más rápido otra vez", celebró.

"Todos pensamos lo mismo, me encantan estos retos. Me encanta ponerme en estas situaciones. Él (Alcaraz) es alguien que me lleva al límite, lo cual es genial, porque así obtienes la mejor retroalimentación que puedes tener como jugador. Últimamente, nos hemos enfrentado bastante", dijo sobre su futuro enfrentamiento frente al español.

Y admitió que "a veces también es agradable no jugar contra él", entre risas. "Soy una persona a la que le encantan estos retos, me encanta ponerme en estas situaciones y ver cómo salen las cosas", reiteró el número uno del mundo.

"Él ha mejorado mucho el servicio. Creo que ahora saca mucho mejor, con más velocidad, pero el porcentaje es muy alto en todo momento. Mucho más sólido, porque antes quizá tenía más altibajos. Ahora es muy constante. Además, si ves todos los torneos, está llegando muy, muy lejos. Ha mejorado muchísimo", elogió a su rival.

Pero dejó claro que él siente "lo mismo" de su tenis. "El servicio ha mejorado. Mi juego en la red también ha mejorado. Todavía no está donde me gustaría, pero estamos trabajando en ello. Y también el movimiento, la forma física es mejor. Antes quizá me costaba un poco si jugábamos tres o cuatro sets. Ahora me siento bien", comentó.

"Nunca pensé que lograría esto cuando me hice profesional y ahora estoy aquí. Es increíble. La consistencia y llegar a las últimas rondas de los torneos más importantes que tenemos es increíble", concluyó sobre alcanzar cinco finales de un 'grande' consecutivas.