Tenis/US Open.- La final entre Alcaraz y Sinner del US Open se retrasa media hora por las medidas de seguridad

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

La final de este domingo del Abierto de los Estados Unidos de tenis entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se ha retrasado media hora por las medidas de seguridad y arrancará a partir de las 20.30, hora peninsular española.

"Como resultado de las medidas de seguridad implementadas y para garantizar que los aficionados tengan tiempo adicional para llegar a sus asientos, hemos extendido la hora de inicio del partido a las 14:30", explicó el US Open en su perfil oficial de 'X'.

Este retraso y aumento de la seguridad se puede deber a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a asistir a esta final en Flushing Meadows entre el tenista murciano y el número uno del mundo.