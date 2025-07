Tenis/Wimbledon.- Alcaraz busca tumbar a Fritz y seguir la senda de Nadal, Lili Álvarez y Borg

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes (14.30) en la semifinal del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, al estadounidense Taylor Fritz, un duelo en el que el murciano buscará igualar a Rafa Nadal y Lili Álvarez como únicos españoles en alcanzar tres finales consecutivas en el All England Tennis Club y seguir manteniendo vivo el sueño de ganar Roland Garros y Wimbledon dos años consecutivos. Solo un partido separa a Alcaraz de su tercera final consecutiva en Wimbledon. Este viernes, el murciano tendrá la oportunidad de, si vence a Taylor Fritz, colarse por tercer año seguido en el partido por el título en el Abierto inglés, algo que solo consiguió durante la 'Era Open' Rafa Nadal en el tenis español, entre 2006 y 2008. Además, también lo lograría en la década de los años 20 la española Lili Álvarez (1926-1928), aunque no alzaría ningún título. Una posibilidad que le llega a Alcaraz en uno de los mejores momentos de su carrera. El de El Palmar acumula 23 victorias consecutivas, 17 sobre hierba y 19 en Wimbledon. Datos totalmente estratosféricos que quiere seguir mejorando el español ante un Taylor Fritz al que se ha enfrentado en dos ocasiones, aunque ninguna en hierba. En ambas, el resultado fue favorable al español, que aún no ha perdido ningún set ante el estadounidense. Además, en caso de que el número uno español consiga clasificarse para su sexta final de 'Grand Slam', mantendrá viva la opción de ganar durante dos años consecutivos Roland Garros y Wimbledon, algo que no logra ningún tenista masculino desde Björn Borg en 1980. Eso sí, el californiano también llega al duelo de semifinales con la moral por las nubes tras levantar el título en Eastbourne. Triunfo que, sumado a sus primeras semifinales en Wimbledon, hacen que acumule de manera consecutiva nueve victorias en hierba. Además, esta temporada solo ha perdido en esta superficie uno de los 14 partidos que ha jugado, alcanzando el título también en Stuttgart. Ahora, los dos tenistas con más victorias en hierba esta temporada miden fuerzas en las semifinales. Penúltima ronda a la que Alcaraz ha llegado tras un camino en el que se deshizo de Fabio Fognini, Oliver Tarvet, Jen-Lennard Struff, Andrey Rublev y Cameron Norrie, mientras que Fritz hizo lo propio con Giovanni Perricard, Gabriel Diallo, Alejandro Davidovich, Jordan Thompson y Karen Khachanov. Dos caminos en los que ambos han tenido que hacer frente a situaciones complejas, sobre todo en la primera ronda, en la que el murciano necesitó del quinto set para avanzar, y el estadounidense tuvo que remontar dos set en contra. Igualdad que también se mantiene en las horas de tenis con las que llegan al partido, siendo ligeramente superior el de Alcaraz (13h 40min) al de Fritz (13h 11min). En el aspecto tenístico, será importante que el murciano mantenga la variedad en su juego, así como el alto nivel mostrado con sus saques en sus dos últimos partidos. Además, deberá evitar la derecha del californiano, que está funcionando a la perfección, e intentar hacer daño desde el resto. Fritz está utilizando muy bien el revés cortado, un golpe que podría hacer daño a la derecha del español. VUELVEN A JUGARSE UNA FINAL DE 'GRAND SLAM' En la otra semifinal, el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner se verán las caras por segundo 'Grand Slam' consecutivo con el billete a la final en juego. Un partido en el que 'Nole' buscará la revancha después de caer claramente (3-0) en Roland Garros frente al número uno, al que, eso sí, ha ganado en sus dos únicos enfrentamientos en hierba, ambos en Wimbledon --cuartos de final 2022 y semifinales 2023--. En total, el serbio y el italiano se han enfrentado en nueve ocasiones, con un balance ligeramente favorable al transalpino (5-4). Desde 2023, Sinner es el claro dominador después de haber ganado los últimos cuatro y sólo caer en uno de los seis partidos que ha jugado, aunque esa única derrota llegaría precisamente en Wimbledon, donde 'Nole' atesora siete títulos. La distancia tenística entre ambos parece haberse reducido con respecto al duelo de hace un mes en Roland Garros, sobre todo por el aspecto físico del serbio. Al Djokovic actual le favorece la hierba, ya que puede solventar sus partidos con menos esfuerzo, acumulando muchas menos horas de pista que sobre tierra batida. Además, su nivel de juego ha sido sobresaliente en algunos momentos del torneo, dejándose sólo dos sets hasta llegar a semifinales. Enfrente tendrá a un Sinner que buscará meterse en la primera final de Wimbledon de su carrera, y que ante Grigor Dimitrov, en octavos de final, dejó muchas dudas tras perder los dos primeros sets del partido y sentir molestias en su codo. Sin embargo, la lesión en el pectoral del búlgaro le permitió avanzar ronda hasta los cuartos, donde recuperó su mejor nivel para pasar por encima de Ben Shelton. Así, será clave en el partido que Novak Djokovic continúe con la movilidad que está mostrando en el torneo, así como que mantenga la eficacia de su revés, con el que está consiguiendo dominar muchos peloteos, sobre todo con los golpes paralelos. En clave Sinner, el italiano necesitará de su versión más sólida para aguantar los intercambios de un serbio que ya ha activado durante el torneo su 'modo pared'.