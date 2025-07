Tenis/Wimbledon: El tenista español Carlos Alcaraz falla al triplete en Wimbledon ante la rebelión de Sinner

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El tenista español Carlos Alcaraz perdió (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) la final de Wimbledon este domingo contra el italiano Jannik Sinner, fallando por primera vez en la lucha por un 'Grand Slam' para ceder su corona en la hierba inglesa ante el número uno del mundo. Alcaraz no pudo esta vez con Sinner, como hace mes y medio en una épica final de Roland Garros o en los cuatro partidos anteriores. El italiano se rebeló ante su bestia negra y el murciano no supo despertar las dudas de su rival ni encontrar su juego, a pesar de que empezó por delante bajo un sol de justicia en Londres. El tenista murciano, campeón en la central inglesa en 2023 y 2024, vio frenado su espectacular momento de forma, 24 victorias seguidas ante un Sinner que alzó su cuatro 'Grand Slam'. El de El Palmar no encontró un servicio dominante, ni tuvo el repertorio habitual para descolocar a la máquina italiana, a remolque desde el segundo set e incapaz de dar la vuelta al guion.