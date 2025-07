Tenis/Wimbledon: Sinner y Djokovic vuelven a encontrarse en semifinales de Wimbledon

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - El tenista italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic se verán las caras en semifinales de Wimbledon, un mes después de hacerlo en la penúltima ronda de Roland Garros, después de superar este miércoles al estadounidense Ben Shelton por 7-6(2), 6-4, 6-4 y al italiano Flavio Cobolli (6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4). Sinner, campeón en el US Open, el Abierto de Australia y finalista en Roland Garros, dio otro paso en su marcha triunfal en los 'Grand Slam'. En general, así han sido los dos últimos años del número uno del mundo y contra Shelton no fue menos. El italiano puso un 6-1 en duelos directos con el americano, tomando la delantera en un primer set muy igualado, sin bolas de 'break'. En la muerte súbita, el número uno remontó para apuntarse la manga y, pese a los ataques de su rival, mantuvo su servicio en el inicio del segundo set. En los juegos decisivos fue cuando Sinner atacó y, al resto, se apuntó un nuevo parcial. Con esa mente fría, el italiano aguantó el intercambio en el tercer set y de nuevo tumbó a su rival con la tensión de Shelton en el juego definitivo. En busca de su cuarta final consecutiva de un 'grande', el italiano se verá las caras con un Djokovic que mantiene la apuesta por un octavo Wimbledon. El de Belgrado, que antes del inicio del torneo confesó que estaba ante su mejor oportunidad de ganar el 25º 'grande', dio cuenta en cuartos de final de Cobolli. El italiano, jugando su primer partido de cuartos de final en un 'Grand Slam', se apuntó el primer set ante el de Belgrado en la central londinense. Sin embargo, a partir de ahí se impuso la lógica del siete veces campeón, que empató el encuentro con seriedad sin dar opción con su saque en el segundo acto. 'Nole' se relajó por momentos pero volvió a buscar la conexión con la grada para no dar pie a más giros. Con el recital de la hierba bien engrasado, Djokovic, a sus 38 años, acudió a la cita con un Sinner que le ganó hace un mes en semifinales de Roland Garros. Pese a perder los últimos cuatro enfrentamientos, el serbio confía en la hierba londinense, donde ganó al italiano en 2022 y 2023.

LA NACION servicio-de-noticias