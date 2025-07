Tenis/Wimbledon: Swiatek asalta la final de Wimbledon y buscará su sexto 'grande' contra Anisimova

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La tenista polaca Iga Swiatek fulminó (6-2, 6-0) a la suiza Belinda Bencic este jueves para acceder a su primera final de Wimbledon, donde buscará el sábado su sexto 'Grand Slam' ante la estadounidense Amanda Anisimova, quien sorprendió (6-4, 4-6, 6-4) a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. Swiatek, que no gana un título desde el año pasado en Roland Garros, dejó atrás sus altibajos sobre la hierba. La experta en tierra, aunque campeona júnior en Wimbledon en 2018, demostró su capacidad de adaptarse y olvidar por momentos la fase irregular de su meteórica carrera, dispuesta a un nuevo despegue en Londres. La ex número uno del mundo alcanzó su primera final en el Abierto inglés borrando de la pista a una Bencic que había llegado también más lejos que nunca en Wimbledon. La campeona olímpica en 2021 se vio a merced del vendaval que desató la polaca en el primer set y no encontró el hueco para entrar en una pelea de poco más de una hora. Swiatek, que hace dos semanas jugó su primera final en hierba en el torneo de Bad Homburg (Alemania), buscará su sexto 'grande' tras ganar sus cinco finales anteriores. La polaca será favorita ante una Anisimova que se llevó una primera semifinal con toda la tensión y drama tras casi tres horas que no tuvo la segunda. La americana, de 23 años, alcanzó su primera final de este nivel superando por primera vez en su carrera a la número uno del mundo. Después de llegar al último escalón en Queen's, Anisimova dio un paso más en su buen momento sobre hierba ante una Sabalenka que volvió a quedarse en la penúltima ronda como en 2021 y 2023. Después del intercambio en los dos primeros, todo se decidió en el tercer set. Anisimova, que salvó 11 de 14 bolas de 'break', se puso con un 4-1 y la bielorrusa levantó una bola de partido, pero después cedió el encuentro en su servicio. Un nuevo golpe para la número uno después de caer en la final de Roland Garros hace un mes y también perder el partido decisivo del Abierto de Australia.