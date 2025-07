Tenis/Wimbledon: Swiatek enseña a Alcaraz el seis de seis en Wimbledon

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Tenista polaca Iga Swiatek destrozó (6-0, 6-0) a la estadounidense Amanda Anisimova este sábado en la final de Wimbledon para reivindicarse como una jugadora de leyenda tras un año de altibajos, campeona de seis 'Grand Slam' sin fallo como buscará lograr este domingo el español Carlos Alcaraz. Swiatek, que no ganaba un título desde Roland Garros el año pasado, se encontró donde menos apostaban. La reconocida experta en tierra, aunque campeona júnior de Wimbledon en 2018, con la hierba bien seca explicó estos días, dio un paso al frente en la gira sobre el césped jugando su primera final sobre verde en Bad Homburg. En la cita alemana, la exnúmero uno del mundo se quedó corta pero dos semanas después, la polaca supo alargar su momento hasta su primera final del Abierto inglés. La central londinense fue testigo del despegue de una Swiatek que, como quien da unos pasos hacia atrás para coger impulso, demostró ser una de las grandes. Anisimova, en su primera final de 'Grand Slam' tras apear a la número uno Aryna Sabalenka, fue triste víctima de todo ello, incapaz de encontrar su juego ante el vendaval que tenía en frente. Swiatek voló sobre la pista y mordió en cada punto sin hacer frente a ni una sola bola de 'break'. Lo que pudo parecer una quimera de inicio no tardó en hacerlo realidad la polaca: un doble 6-0. En menos de una hora, la cuatro veces campeona de Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) y una del US Open (2022), de 24 años, se convirtió en la segunda jugadora de la Era Open en ganar un título importante sin perder un juego en la final después de Stefanie Graf ante Natalia Zvereva en el Abierto de Francia de 1988. Swiatek alargó además su racha de jugadora imbatible en finales de 'Grand Slam', seis de seis, mismo pleno y cifra que confía lograr Alcaraz este domingo en la final masculina de Wimbledon, donde el español se medirá al italiano Jannik Sinner.