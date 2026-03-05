Tennis: Triunfo de Berrettini y caída de Bellucci en Indian Wells

Berrettini, número 66 del mundo, reaccionó a tiempo, pues tras perder el primer set por 6-4, se impuso por un doble 7-5 en las dos mangas siguientes ante Mannarino (48) para sellar su boleto a la siguiente ronda, en la que enfrentará al alemán Alexander Zverev (4).

"Estoy muy orgulloso de mí mismo. Luché muchísimo, hasta el último punto. Al principio del tercer set, empecé a sentir algunos calambres. Al principio me sorprendió un poco, pero luego recordé que hasta hacía 3 días tenía gripe, así que me dije: 'vamos, es normal'. Intenté adaptarme a la situación. No había empezado bien el partido, mientras que él sí, pero logré darle la vuelta", afirmó Berrettini.

El italiano de 29 años permaneció en el suelo durante cinco minutos por los calambres que lo aquejaron al final del partido que ganó al cabo de 2 horas y 45 minutos de juego.

"En este torneo las condiciones cambian mucho entre el día y la noche: al ponerse el sol, pude ver un poco mejor. Estoy contento porque logré encontrar la manera de luchar: saqué bien y le pegué bien a la pelota. Estoy un poco cansado, pero satisfecho: lo di todo", completó Berrettini.

En cambio, Italia lamentó la derrota por 7-6 (7/5) y 6-4 de Bellucci (94) contra Diallo (38) a la espera del debut de Jannik Sinner (2), que mañana jugará contra el checo Dalibor Svrcina (109), quien venció al australiano James Duckworth (84) por 6-2 y 6-4.

Sinner, de 24 años y quien enfrentará por primera vez a Svrcina, jugó cuatro veces el primer Masters 1000 de la temporada y en dos de ellas (2023 y 2024) llegó a semifinales, instancia en la que perdió con el español Carlos Alcaraz (1).

Por su parte, los también italianos Lorenzo Musetti (5) y Flavio Cobolli (15) debutarán en el torneo contra con el húngaro Marton Fucsovic (56) y ante el serbio Miomir Kecmanovic (58), respectivamente.

La lista de jugadores italianos en el Masters 1000 de Indian Wells también incluye a Matteo Arnaldi (85) y a Francesco Maestrelli (114) "Llego a Indian Wells con una sonrisa renovada y muchas ganas de redescubrir el gran tenis que jugaba en Australia", declaró Musetti en alusión a la lesión que le impidió llegar a semifinales del primer Grand Slam del año, en el que debió abandonar ante el serbio Novak Djokovic (3).

"Estoy súper feliz. Después de Australia, tras lo que pasó allí, estaba un poco decepcionado con mi situación. Obviamente, no fue fácil retirarme de un torneo tan importante para mí, y viendo cómo estaba jugando y cómo iba el partido contra Novak Djokovic, ahora me siento muy motivado. Tengo muchas ganas de empezar en el llamado Paraíso del Tenis", agregó.

Musetti también habló del problema muscular en su pierna derecha que le impidió presentarse en los torneos de Buenos Aires, Río de Janeiro y Acapulco.

"Espero empezar bien aquí y en Miami, donde siempre he jugado bastante bien, aunque no he conseguido los resultados que esperaba. Pero en cuanto a la calidad de mi tenis, siempre he tenido muy buenas sensaciones con la pelota. Tengo muchas ganas de volver a jugar, de encontrar mi ritmo de partido, que creo que es el paso más importante", concluyó Musetti. (ANSA).