Tensión comercial entre EEUU y China impulsa los activos de refugio

Por Rae Wee y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 14 oct (Reuters) - Divisas de refugio como el franco suizo y el yen subían el martes ante los nuevos indicios de tensiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, afectando al apetito por el riesgo y llevando a los inversores a buscar cobertura.

* El comercio y los aranceles han sido el principal foco de atención desde los dramáticos movimientos del mercado el viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% a los productos procedentes de China, en respuesta a la reducción de las exportaciones de minerales críticos por parte de Pekín.

* Aunque el tono más conciliador de Trump durante el fin de semana ayudó a alimentar cierto optimismo en la víspera, el martes sirvió como un duro recordatorio de que los lazos entre las dos naciones siguen en una situación precaria.

* Washington y Pekín comenzaron a cobrar el martes tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que mueven de todo, desde juguetes navideños hasta crudo.

* El dólar cedía un 0,15% ante su par japonés, a 152 yenes, y un 0,1% frente al franco suizo, a 0,8035 unidades.

* "Sólo hay una historia global: la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y es un buen recordatorio de que, incluso si esto se desescala en algún momento (lo cual es tanto el consenso como nuestra opinión), la incertidumbre y los aranceles serán a largo plazo", dijo Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier.

* El euro restaba un 0,18%, a US$1,1549, su cota más reducida en más de dos meses, y la libra esterlina perdía un 0,5%, a US$1,3268, tras datos que mostraron una desaceleración del crecimiento salarial británico y un aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo.

* El dólar australiano, usado a menudo como sustituto líquido para los activos chinos y el apetito por el riesgo en general, perdía un 1,1%, a 0,6446 unidades, su nivel más bajo en casi dos meses. Su par neozelandés restaba un 0,7%, a US$0,5685, su mínimo desde abril.

(Editado en español por Carlos Serrano)