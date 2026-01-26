Tensión en el Partido Laborista de Starmer por el veto a Burnham, posible rival por el liderazgo

Por William James

LONDRES, 26 ene (Reuters) - El político del Partido Laborista británico Andy Burnham vio frustrado el domingo su intento de volver al Parlamento, mientras los legisladores de la izquierda del partido acusaron al primer ministro, Keir Starmer, y a sus aliados de una maniobra política para apartar a un posible rival en la lucha por el liderazgo.

Burnham se mostró decepcionado por la decisión y, aunque pidió unidad en el Partido Laborista, criticó la forma en que se había gestionado la situación.

Burnham, uno de los políticos más destacados del partido y alcalde electo de la ciudad de Mánchester, en el norte de Inglaterra, dijo el sábado que quería convertirse en el candidato laborista para sustituir a un diputado que dimitió el jueves.

El Partido Laborista va a la zaga en las encuestas de opinión frente al partido populista de ultraderecha Reform UK, de Nigel Farage, antes de las decisivas elecciones municipales de mayo, y hasta ahora ha tenido dificultades para cumplir sus promesas de una economía más fuerte, mejores servicios públicos y fronteras más estrictas. El Comité Ejecutivo Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) del partido denegó el domingo a Burnham el permiso para presentarse, en una votación de altos cargos, incluido el propio Starmer, por 11 votos contra 10, una decisión que probablemente reavivará la tensión latente dentro del Partido Laborista.

Bloquear la candidatura de Burnham le niega la oportunidad de ganar una plataforma desde la que podría haber desafiado formalmente a Starmer, ya que solo los miembros del Parlamento pueden iniciar una contienda por el liderazgo.

"Andy Burnham está haciendo un gran trabajo como alcalde del Gran Mánchester", afirmó el Partido Laborista en un comunicado.

"Creemos que lo mejor para el partido es evitar unas elecciones a la alcaldía innecesarias", añadió el comunicado, citando el coste que supondría para los contribuyentes —y para los propios fondos de campaña del Partido Laborista— celebrar unas elecciones para sustituirlo.

Burnham respondió en una publicación en X diciendo que estaba decepcionado y preocupado por cómo la decisión podría afectar a las próximas elecciones.

Esa publicación inicial terminaba con un llamamiento a la unidad, diciendo "juntos somos más fuertes y sigamos así", pero más tarde añadió un comentario más mordaz dirigido a la dirección del partido: "El hecho de que los medios de comunicación fueran informados de la decisión del NEC antes que yo lo dice todo sobre la forma en que se gestiona el Partido Laborista en la actualidad."

