Tensión en la mezquita en Al Aqsa por tercer día consecutivo

Cientos de personas se han reunido poco antes del amanecer en las inmediaciones de la mezquita Al Aqsa, en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, después de una noche de continuos bombardeos a la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en respuesta a los cohetes lanzados desde la Franja y desde el sur de Líbano.

Los musulmanes se han reunido para la primera de las oraciones diarias que contempla el islam, Fajr, como han hecho durante los últimos días durante la celebración del Ramadán. Según el medio Felesteen, que contabiliza en más de mil a los asistentes, las oraciones se han transformado en gritos de protesta y condena por la doble incursión en la mezquita de los últimos días.

Israel ha activado la alerta aérea en todas las poblaciones cercanas a la frontera con la Franja, pidiendo a sus ciudadanos que busquen refugio hasta próximo aviso.

Además, la agencia Wafa ha asegurado que la Policía de Israel ha comenzado a agredir a decenas de fieles frente a las puertas de Hatta, uno de los accesos a Al Aqsa, cuando pretendían entrar en la mezquita.

Las Fuerzas de Seguridad de Israel habrían prohibido a los hombres menores de 40 años entrar al edificio de culto, para evitar que se atrincheren en su interior, tal como aseguran han hecho en los últimos días, explicando así la razón de su asalto a la mezquita en las dos últimas noches.

Las Fuerzas de Seguridad israelíes esperan a más de 100.000 personas en el recinto para este viernes, que durante el mes del Ramadán es un importante lugar de culto para las tres religiones que conviven en un tenso equilibrio y que celebran estas semanas importantes festividades religiosas: el Ramadán para los musulmanes; la Pascua judía, y el Viernes Santo que celebran hoy los cristianos.

Una noche de tensión en toda la región

La tensión es máxima en la zona después de que esta noche se hayan producido, según las FDS, 44 lanzamientos de cohetes y misiles desde la Franja de Gaza a la zona sur de Israel.

Según una rueda de prensa de un portavoz del Ejército, Daniel Hagari, en declaraciones que recoge 'The Times of Israel', nueve de estos cohetes no llegaron a territorio israelí, doce se lanzaron hacia el mar, 14 cayeron en áreas abiertas y ocho fueron interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel.

Uno de los proyectiles ha alcanzado una casa en la cuidad de Sderot, sin que se hayan reportado heridos ni daños mayores.

Israel también ha lanzado un ataque aéreo contra Líbano esta madrugada, en respuesta a la treintena de proyectiles lanzados desde el sur de este país hacia territorio israelí. Según el diario libanés 'L'Orient le Jour', los misiles habrían alcanzado espacios abiertos cercanos al campamento de refugiados palestinos de Rashidiya, sin que de momento se hayan reportado daños.

"El estado de Líbano es considerado responsable de todo lo que ocurre en su territorio, incluidos los lanzamientos de las facciones palestinas de Hamás, no permitiremos que operen desde Líbano", ha justificado el portavoz.

Además, los medios palestinos denuncian la quema de vehículos durante la noche en la ciudad de Kafr Qasim, de mayoría árabe y situada al este de Tel Aviv, por parte de ciudadanos israelíes en un presunto intento de intimidar a sus vecinos árabes.

Wafa ha reportado que, además de la quema de varios vehículos y el daño de varios edificios, algunos israelíes habrían escrito consignas racistas en contra de los ciudadanos árabes en paredes de toda la ciudad. No sería la primera vez que esta ciudad sufre este tipo de incidentes contra la población árabe por parte de extremistas israelíes.

Europa Press