Tensión global impacta con recorte de liquidez en plaza financiera de Argentina

BUENOS AIRES, 3 mar (Reuters) - Los temores de los inversores a raíz de la embestida ‌bélica de Estados ‌Unidos ⁠e Israél en Irán se prologaban el martes sobre el mercado argentino que muestra un notorio achicamiento de ​liquidez y cobertura ⁠en ⁠activos seguros.

La incertidumbre mundial agitaba la aversión al riesgo, con preocupación ​de impacto inflacionario dado el aumento del petróleo y una ‌esperada firmeza del oro como ​resguardo de crisis.

La bolsa de Buenos ​Aires cedía un 0,95% a las 1355 GMT en su índice líder S&P Merval, en línea otros circuitos accionarios externos, profundizando las pérdidas que arrastra con el 17,4% acumulado en febrero.

Los papeles energéticos eran los ​únicos que subían, en nivel del 2,19% en los de la petrolera estatal YPF ⁠y del 2,26% en los de la privada Pampa Energía.

"El salto del petróleo ‌tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz elevó las expectativas de inflación, impulsó las tasas del Tesoro y fortaleció al dólar, en un contexto en el que el mercado recalibra el sendero de la Reserva Federal (Fed)", reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.

También ‌la deuda soberana extrabursátil se movía a la baja en su preapertura, ⁠tras ceder un 0,8% con el comienza de esta semana.

Por ‌su parte, el peso mayorista argentino permanecía con cierta ⁠calma mediante un retroceso del 0,57% ⁠a 1.403 por dólar , junto al sostenimiento del banco central (BCRA) que a diario compra divisas para respaldar sus reservas internacionales.

La autoridad monetaria sumó 1.159 millones de dólares en enero, otros 1.555 millones en ‌febrero y comenzó marzo con ​la compra de 70 millones de dólares, en base a un compromiso firmado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)