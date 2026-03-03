Tensión global impacta con recorte de liquidez en plaza financiera de Argentina
BUENOS AIRES, 3 mar (Reuters) - Los temores de los inversores a raíz de la embestida bélica de Estados Unidos e Israél en Irán se prologaban el martes sobre el mercado argentino que muestra un notorio achicamiento de liquidez y cobertura en activos seguros.
La incertidumbre mundial agitaba la aversión al riesgo, con preocupación de impacto inflacionario dado el aumento del petróleo y una esperada firmeza del oro como resguardo de crisis.
La bolsa de Buenos Aires cedía un 0,95% a las 1355 GMT en su índice líder S&P Merval, en línea otros circuitos accionarios externos, profundizando las pérdidas que arrastra con el 17,4% acumulado en febrero.
Los papeles energéticos eran los únicos que subían, en nivel del 2,19% en los de la petrolera estatal YPF y del 2,26% en los de la privada Pampa Energía.
"El salto del petróleo tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz elevó las expectativas de inflación, impulsó las tasas del Tesoro y fortaleció al dólar, en un contexto en el que el mercado recalibra el sendero de la Reserva Federal (Fed)", reportó el agente de liquidación y compensación Cohen.
También la deuda soberana extrabursátil se movía a la baja en su preapertura, tras ceder un 0,8% con el comienza de esta semana.
Por su parte, el peso mayorista argentino permanecía con cierta calma mediante un retroceso del 0,57% a 1.403 por dólar , junto al sostenimiento del banco central (BCRA) que a diario compra divisas para respaldar sus reservas internacionales.
La autoridad monetaria sumó 1.159 millones de dólares en enero, otros 1.555 millones en febrero y comenzó marzo con la compra de 70 millones de dólares, en base a un compromiso firmado ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)