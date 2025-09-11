Tensión política mantiene condicionada a plaza financiera de la Argentina

Por Jorge Otaola y Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 11 sep (Reuters) - Decisiones del Gobierno y un reciente resultado electoral mantenían el jueves bajo presión al mercado financiero de Argentina mientras los activos y el peso buscaban reacomodarse a un complejo escenario que mantiene en vilo a la tercera economía de Latinoamérica.

El presidente ultraliberal Javier Milei vetó una ley que establecía un incremento en las partidas presupuestarias para hospitales pediátricos, un día después de haber hecho lo mismo con otra ley que disponía mayores recursos para las universidades públicas con la intención por mantener las cuentas públicas a raya.

El Gobierno viene de sufrir el pasado fin de semana una dura derrota electoral en comicios legislativos de la influyente provincia de Buenos Aires, después de que la popularidad del propio Milei cayera recientemente tras conocerse acusaciones de corrupción.

Este complejo escenario ha pegado de lleno en el mercado, con derrumbe histórico el lunes en acciones y bonos, más una fuerte depreciación en el peso por la desconfianza inversora sobre la capacidad de Milei de poder instrumentar los cambios comprometidos para reducir la inflación y la pobreza.

La bolsa accionaria de Buenos Aires cotizaba con alza del 0,35% en su índice líder S&P Merval hacia las 1350 GMT, mientras que la deuda soberana extrabursátil arrojaba un incremento en torno al 1% en la preapertura, en un mercado con reacomodamientos constantes de carteras luego de pérdidas de hasta 15% a inicio de la semana.

"Hay errores macroeconómicos que se acumularon en este último tiempo", sostuvo el economista Enrique Szewach para explicar la coyuntura argentina.

Por su parte, el peso mayorista se depreciaba un 0,52% a 1432 por dólar bajo la mirada del Tesoro, comprometido a intervenir para generar liquidez y un Banco Central (BCRA) agazapado por si el tipo de cambio tocara la banda superior de flotación que rige desde mitad de abril con la salida del 'cepo' cambiario.

Ahora todos los cañones apuntan a las elecciones de medio término nacionales a realizarse a fines de octubre, donde el Gobierno libertario se juega la chance de sumar bancas en el Congreso, actualmente controlado por la oposición peronista de centroizquierda.

Milei, economista ultraliberal, alcanzó la presidencia del país austral en diciembre de 2023 con la promesa de eliminar el déficit fiscal a través de un fuerte recorte del gasto público.

Argentina adjudicó en la víspera títulos del Tesoro por un valor efectivo de 6,63 billones de pesos (unos US$4656 millones) en una licitación doméstica de seis instrumentos para refinanciar vencimientos, logrando un 'rollover' de 91,43% sobre las necesidades contables.

"La licitación la vemos como positiva, máxime considerando la baja de tasas del mercado secundario, lo que habilita no esperar un endurecimiento en la política de encajes (bancarios)", explicó Eric Ritondale, economista jefe de la correduría Puente.

Estos encajes bancarios promedian actualmente el 53%, lo que conspira contra los créditos ya que se trata de un fondeo inmovilizado por obligación en los bancos, coinciden analistas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del país sudamericano registró un alza del 1,9% en agosto, igual al mes anterior, para acumular un salto del 19,5% en ocho meses de 2025 y del 33,5% en los últimos 12 meses.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)