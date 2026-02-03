Tensión por data inflacionaria ensombrece coyuntura de plaza financiera argentina

BUENOS AIRES, 3 feb (Reuters) - La renuncia del titular del ente de estadísticas de Argentina y la postergación en la puesta en marcha de una ⁠fórmula actualizada para medir la inflación, ⁠resonaban el martes en el mercado financiero doméstico con un ligero impacto en el riesgo país e intrigas entre los analistas.

Marco Lavagna dejó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) porque ⁠el Gobierno ‌libertario de ​Javier Milei retrasa la puesta en marcha de una medición actualizada de la inflación mensual, que genera un ​índice superior al que rige actualmente con base en 2004, según fuentes de mercado.

"Es una mala ‌noticia, en todo sentido", sintetizó como impacto el economista Gabriel ‌Caamaño.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ​defendió la medida con el argumento en que primero se debe estabilizar la subida mensual de precios.

"Costó mucho retomar la credibilidad estadística y por eso lo actual es una pésima señal, reaparecen las dudas de que el Gobierno interfiera otra vez en los datos estadísticos", comentó el economista Marcelo Rojas.

Desde el oficialismo se espera que la inflación de enero ronde el 2,5%, contra el 2,8% de diciembre y alrededor del 3,2% si se tomara una base actualizada para el índice de precios al consumidor (IPC), ⁠dato que se reportará la próxima semana.

La inesperada tensión política interna hacía que el llamado riesgo país volviera a moverse ligeramente cerca ​de los 500 puntos básicos hacia las 1345 GMT, luego que por una semana anotara valores inferiores como lo más bajo en casi ocho años.

"El Gobierno decidió ahora postergar la introducción del nuevo índice inflacionario (base 2017). La salida de Lavagna del INDEC fue vista como una decisión controvertida y fue rápidamente reemplazado por Pedro Lines, hasta ahora director técnico del Instituto", comentó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

La bolsa de Buenos Aires cotizaba ⁠con un leve ascenso del 0,2% en los primeros negocios del índice S&P Merval, luego de perder el 2,9% el ​lunes por toma de utilidades y la coyuntura del INDEC.

A su vez, los bonos soberanos extrabursátiles arrojaban una preapertura plana.

Además, el Gobierno se comprometió a enfrentar los vencimiento de deuda con respaldo de activos del Estado para no tener que depender de nueva ‍refinanciación, con la idea de generar liquidez a favor del fondeo de empresas privadas.

Las emisiones primarias de Fideicomisos Financieros (FF) y Obligaciones Negociables (ON) en Argentina superaron en 2025 los 20.250 millones de dólares, convirtiéndose en el año de mayor volumen de colocaciones en al menos los últimos 10 años, dijo PwC Argentina.

El peso mayorista se apreciaba un 0,31% a 1.449 unidades por dólar, en un ​mercado con la participación del banco central (BCRA), entidad que acumula compras por casi 1.200 millones de dólares en 2026.

Caputo sostuvo que si no fuera por el accionar del BCRA, el tipo de cambio se apreciaría actualmente hacia la zona de las 1.300 unidades.

