Tensiones cambiarias se acrecientan en Argentina, bonos caen fuerte por desconfianza

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina operaba con importantes quebrantos el miércoles ante una persistente desconfianza de los inversores que buscan dolarizar tenencias de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término.

En la apertura el peso interbancario se derrumbó un 3,5% a 1430 unidades por dólar, los bonos caían fuerte algo más de un 1% en la preapertura del mercado extrabursátil y el índice accionario S&P Merval se mantenía equilibrado en los primeros negocios.

En un intento por calmar el mercado de cambios, el Gobierno dispuso implementar nuevamente trabas para cortar la triangulación especulativa con bonos y limitó los negocios de compra de divisas a solamente bancos y entidades autorizadas.

"La economía atraviesa un momento de notoria fragilidad macroeconómica, con la actividad estancada en muchos sectores, presión fuerte en el mercado cambiario y consumo muy contenido", dijo la consultora Qualy.

El peso operado en las plazas alternativas se negociaba a 1532,3 unidades por dólar en el bursátil "CCL", mientras que en el referencial mercado marginal o 'blue' se negociaba a 1465 pesos por unidad.

Un reciente millonario apoyo del gobierno estadounidense al presidente argentino Javier Milei para dar señales de fortaleza en el camino económico del país austral no terminan de convencer al mercado.

"El anuncio de apoyo de EEUU abre un escenario inédito para la Argentina, pero las piezas del rompecabezas todavía no encajan del todo", dijo la Fundación Mediterránea.

"La estabilidad depende tanto de la ingeniería financiera como de la política", señaló y agregó que "la negociación recién comienza y el desenlace dependerá de cómo se combinen recursos externos y política doméstica".

