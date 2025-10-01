Tensiones cambiarias se acrecientan en la Argentina, bonos caen fuerte por desconfianza

(Agrega información)

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina operaba con importantes quebrantos el miércoles ante una persistente desconfianza de los inversores que buscan dolarizar tenencias de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término.

En un intento por calmar el mercado de cambios, el Gobierno dispuso implementar nuevamente trabas para cortar la triangulación especulativa con bonos y limitó los negocios de compra de divisas a solamente bancos y entidades autorizadas.

Por otra parte, abrió una ventana temporal a los exportadores de granos eliminando impuestos, por lo que se liquidaron unos 7000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

"Las compras de dólares por parte del Tesoro en el marco de la ventana temporal de retenciones cero se ubicarían en algo más de 2120 millones (al martes)", estimó el Grupo SBS.

La cámara de exportadores de granos CIARA-CEC dijo que en septiembre las

liquidaciones

de las empresas agroexportadoras subieron un 187% interanual a 7107 millones de dólares, en tanto que respecto a agosto saltaron un 291%.

"La prioridad será llegar a las elecciones con la menor volatilidad posible por lo que no esperamos grandes modificaciones en la política económica y cambiaria antes de dichas elecciones", estimó Capital Markets Argentina.

El peso interbancario perdía un 3,16% a 1425 unidades por dólar, los bonos caían fuerte un 1,7% promedio en la plaza extrabursátil, en tanto que el índice accionario S&P Merval mejoraba un 1% por recomposiciones de carteras.

Operadores estiman que una postura vendedora de dólares a 1425 pesos en la plaza electrónica sería un techo impuesto por el Tesoro.

"La economía atraviesa un momento de notoria fragilidad macroeconómica, con la actividad estancada en muchos sectores, presión fuerte en el mercado cambiario y consumo muy contenido", dijo la consultora Qualy.

El peso operado en las plazas alternativas se negociaba a 1561,2 unidades por dólar en el bursátil "CCL" lo que implicaba una brecha del 9,56% frente a la cotización mayorista, mientras que en el referencial mercado marginal o 'blue' se negociaba en baja a 1475 pesos por unidad.

Un reciente millonario apoyo del gobierno estadounidense al presidente argentino Javier Milei para dar señales de fortaleza en el camino económico del país austral no termina de convencer al mercado.

"El anuncio de apoyo de EE.UU abre un escenario inédito para la Argentina, pero las piezas del rompecabezas todavía no encajan del todo", dijo la Fundación Mediterránea.

"La estabilidad depende tanto de la ingeniería financiera como de la política", señaló y agregó que "la negociación recién comienza y el desenlace dependerá de cómo se combinen recursos externos y política doméstica".

El riesgo país argentino se ubicaba en torno a las 1230 unidades lo que refleja la desconfianza del mercado, comentaron operadores.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi, Eliana Raszewski)