Tensiones comerciales, alza bombeo OPEP+ podrían situar al Brent en menos US$50: Bank of America
LA NACION
15 oct (Reuters) - Bank of America mantuvo el miércoles su previsión de precio del crudo Brent en US$61 el barril para el último trimestre de 2025 y de US$64 el barril para el primer semestre de 2026, citando un piso probable en torno a los US$55.
El banco dijo que si las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se intensifican en medio de un aumento de la producción de la OPEP+, el Brent podría caer por debajo de los US$50 el barril. (Reporte de Anushree Mukherjee y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru Editado en español por Manuel Farías)
