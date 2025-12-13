Tensiones entre Venezuela y EEUU aumentan tras incautación de petrolero y Nobel promete cambios

*

Exportaciones de petróleo de Venezuela caen drásticamente tras incautación de petrolero

El Premio Nobel de Paz Machado desafía la prohibición de viajar y promete una transición pacífica.

12 dic (Reuters) - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, prometió el viernes un cambio político tras salir del país en secreto para recoger el Premio Nobel de la Paz, mientras se intensificaban las repercusiones por la incautación de un tanquero por parte de la administración del presidente Donald Trump a principios de esta semana.

Esta escalada se produjo tras un importante despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, mientras Trump realiza una campaña para que Nicolás Maduro deje el poder, llevando las relaciones a su punto más volátil en años.

Las consecuencias podrían extenderse por la región, con una drástica caída de las exportaciones petroleras venezolanas y los despachos a Cuba, sumida en la crisis y con dificultades para abastecer su red eléctrica, en riesgo de perder el suministro.

La incautación estadounidense del petrolero Skipper frente a las costas de Venezuela el miércoles marcó la primera captura de un cargamento de petróleo venezolano desde la imposición de sanciones en 2019.

El buque se dirige ahora a Houston, donde descargará su cargamento en buques más pequeños, según informó Reuters.

El Gobierno de Trump no reconoce a Maduro, quien gobierna Venezuela desde 2013, como el líder legítimo del país miembro de la OPEP.

Washington ha señalado que se planean más incautaciones como parte de los esfuerzos para cortar el flujo de petróleo, mientras esta semana impuso nuevas sanciones a tres sobrinos de la esposa de Maduro, y a seis petroleros.

La presencia militar estadounidense en el Caribe ha aumentado a medida que Trump, en las últimas semanas, ha discutido una posible intervención militar en Venezuela, basándose en acusaciones de que el país envía narcóticos a Estados Unidos.

Hasta la fecha, se han producido más de 20 ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra lanchas presuntamente transportando drogas, en ataques en los que han muerto casi 90 personas, lo que ha alarmado a defensores de los derechos humanos y generado debate entre los legisladores estadounidenses.

Si bien muchos republicanos han respaldado la campaña, los demócratas han cuestionado su legalidad y han instado a una mayor transparencia, incluyendo la publicación de un video completo y sin editar de los ataques a un presunto barco de narcotráfico.

MACHADO DESAFÍA LA PROHIBICIÓN DE VIAJE, INSTA A UNA TRANSICIÓN

Machado desoyó una prohibición de viaje que pesa sobre ella hace una década, así como un período de escondite para viajar a Oslo el jueves, señalando en la capital noruega que pronto llevaría el Premio Nobel de la Paz de regreso a Venezuela.

Aseguró que "Maduro va a salir, con o sin negociación", prometió estar enfocada en una transición pacífica y agradeció a Trump por su "apoyo decisivo".

Machado está alineada con la línea dura estadounidense que acusa a Maduro de vínculos con redes criminales, afirmaciones que, según se informa, la inteligencia estadounidense ha cuestionado.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en Oslo si creía que la intervención estadounidense era necesaria en Venezuela, Machado respondió: "Le pedimos al mundo que nos ayude".

Venezuela condenó la incautación del petrolero como "robo flagrante" y "piratería internacional", y afirmó que presentaría denuncias ante organismos internacionales. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría oficialista, dio un paso para que Venezuela se retire de la Corte Penal Internacional, que actualmente investiga presuntos abusos de derechos humanos en el país.

Para agravar la situación, el gobierno venezolano anunció el viernes la suspensión de un vuelo de repatriación de migrantes estadounidenses. Un funcionario estadounidense replicó que los vuelos de deportación continuarían. (Redacción Reuters)