Tensiones Lula-Milei: Brasil deja de representar a Argentina en Caracas

"El cese formal de la representación de los intereses argentinos en Venezuela por parte de Brasil se produjo ayer, 15 de enero. Los motivos fueron comunicados al gobierno argentino, y el gobierno brasileño considera el asunto cerrado", declaró a ANSA una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Aunque los motivos no se han hecho públicos, se cree que detrás de la decisión de Brasilia se encuentra la irritación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante las últimas publicaciones y declaraciones controvertidas en redes sociales del líder ultraliberal argentino Javier Milei.

En su última entrevista con CNN, Milei acusa a Lula de promover una solución diplomática para Venezuela con el único objetivo de "proteger los intereses políticos del socialismo del siglo XXI" y "evitar pagar el precio de las aberraciones cometidas". (ANSA).