Ter Stegen: "La gente siempre opina, incluso sabe más que yo, siempre doy el máximo"

El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, se mostró "tranquilo" con su rendimiento y entendió que la gente o los medios de comunicación puedan ser críticos, pero se defendió con su trabajo para recuperar su mejor versión tras una lesión y confiar en su progreso y el de su equipo, con el reto ahora de la Liga Europa.

"La gente siempre opina y tiene más conocimiento que todos, incluso saben más que yo. Yo intento siempre dar lo máximo, sea como sea, si estuviera mal de forma no estaría en el campo. Tengo responsabilidad para el equipo y conmigo, y el club", dijo en rueda de prensa previa al duelo ante el Nápoles.

El meta alemán atendió a los medios antes de afrontar el duelo de vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa, después del 1-1 en el Camp Nou. Ter Stegen mejora en sus actuaciones al igual que el Barça de Xavi, en busca de regularidad y en lo personal con las complicaciones que ha supuesto una larga lesión.

"Estoy súper bien, me encuentro bien, creo que el equipo también está en buen momento de forma y yo voy a tratar de dar el máximo, en alguna ocasión me saldrá bien y en otra no tanto. Hay momentos buenos y malos, yo siempre estoy entrenando para dar el máximo. Siempre he intentado mejorar, si te lesionas no puedes mejorar. Hay que recuperarse bien, trabajar bien, estas cosas influyen. Hasta ahora no tuve ninguna lesión, tienes que trabajar para ir al máximo y es lo que estoy haciendo. Los resultados llegarán", confesó.

Por otro lado, Ter Stegen recordó que la llegada de Xavi no podía ser ningún milagro, pero que están jugando mucho mejor que antes. "Estamos en un buen momento, jugando mucho mejor que hace unos meses y sobre todo, nuestra identidad, del club, también se ve en el campo. Tenemos muchos jóvenes, están aprendiendo de tener estos partidos tan importantes sin margen de fallo. Estamos intentando ganarlo todo, en las últimas semanas hemos podido dar un paso adelante y hemos mejorado mucho en muchos aspectos", apuntó.

"Xavi tiene una idea muy clara y no es llegar y cambiar todo en un momento todo. Son muchas cosas en el pasado, cada entrenador tenía su idea y ahora Xavi tiene la suya. Estamos disfrutando de lo que estamos haciendo y estoy seguro que llegarán los resultados. En la ida, ellos tienen mucha calidad, ningún partido es fácil. Tenemos que sufrir y hacer lo máximo que podemos para ganar", añadió.

El meta alemán se refirió a las críticas a su rendimiento. "Estoy seguro que alguno ha escrito alguna cosa para echar gasolina, porque sois así, os gusta. A lo mejor no lo habéis visto, pero yo sí, hay muchas cosas que estoy haciendo bien y otras que puedo mejorar, estoy tranquilo. Veo lo que estoy haciendo, no doy importancia a lo que veo, cada uno puede opinar, es el fútbol. Pero yo tengo que analizar los partidos, vosotros estáis haciendo vuestro trabajo, no me molesta, y yo voy a hacer lo mío", afirmó.

Además, Ter Stegen fue preguntado por el caso de Dembélé y deseó la renovación del francés. "Son decisiones de cada uno, el club le quería renovar, ahora es así, nosotros como equipo queremos que siga, queremos aprovechar su capacidad, pero la decisión será suya y del club. Es un jugador que puede marcar la diferencia, me gustaría que se quede con nosotros, y creo que es lo que piensan todos", terminó.