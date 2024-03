El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen aseguró que saldrán al terreno de juego del Estadi Olímpic Lluís Companys a "darlo todo" para eliminar al Nápoles, con el 1-1 de la ida en mente, y pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones, algo que les hace "ilusión".

"Cuanto más nos fijemos en el fútbol, mejor será. Si empezamos a pensar en otras cosas, nos equivocamos como jugadores. Siempre queda el resultado, al final. Todos queremos pasar de fase y meternos en la siguiente eliminatoria. Vamos a lo nuestro, vamos a dar todo lo que podamos para pasar de fase", aseguró en rueda de prensa.

"Tenemos ahora buenas sensaciones, además merecidas, tras pasar la fase de grupos. Nos dimos una alegría, ahora estamos con muchas ganas de competir y de jugar un partido tan bonito de 'Champions'. Todos los futbolistas quieren escuchar este himno y estamos con mucha ilusión de jugar, queremos que el final sea exitoso", añadió.

Ter Stegen, que quiere volver a dejar su portería a cero y alargar la "mejor estabilidad" de los últimos partidos, cree que el Nápoles ha mejorado pero aseguró que los blaugranas deben ir a la suya, a centrarse en su fútbol.

"En la ida ya estaba el nuevo entrenador y tenía pocos días para preparar el partido. Es un equipo competitivo, que quiere jugar con balón, han mejorado muchísimo en estas semanas y nada, nosotros vamos a ir a lo nuestro. A nosotros no nos afecta su cambio de entrenador, nos afecta que juguemos bien a fútbol", valoro.

No cree que ningún equipo sea más favorito que el otro, pese al factor campo. "Por las circunstancias y haber perdido jugadores importantes en el centro del campo creo que está bastante igualado. Tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia y mañana será el día para demostrarlo", opinó.

"Jugamos en casa, venimos de algunos partidos con buenas sensaciones, pero en los últimos tres partidos no encajamos y venimos en buena racha y esperamos seguir esta línea para meternos en la siguiente fase", manifestó. "Tenemos lo que nos queda de LaLiga y la 'Champions', vamos a luchar por todo y vamos darlo todo para que tengamos éxito. Tengo muchas ganas de que llegue este partido de mañana", aseveró.

A nivel personal, reconoció que lamenta como jugador y como amigo que Xavi Hernández deje el banquillo a final de temporada. "Conociéndole de hace años, me supo mal. Porque somos nosotros también los responsables de estas decisiones. Nos transmitió que esto no se para y nosotros sabemos que siempre hay que dar el máximo, más todavía por él. Es un gran entrenador, nos ha hecho llegar a esta alturas de nuevo. Lamentablemente se va y cuesta asumirlo como jugador y también como amigo", se sinceró.

Pero está contento y orgulloso de haber llegado a los 400 partidos con el FC Barcelona. "Espero muchos partidos más. Estoy orgulloso de haber llevado esta camiseta 400 veces y espero que sean muchos más. Cuando me fichó 'Zubi' (Andoni Zubizarreta, entonces director deportivo) ya charlamos de esto y estoy súper contento y orgulloso de defender esta camiseta", defendió.

Preguntado por las actuaciones de Iñaki Peña mientras que Ter Stegen estuvo lesionado, el alemán le felicitó. "Ha hecho un gran trabajo, nos dio mucha tranquilidad. No es fácil llegar a un equipo sin haber jugado y hacer buenas actuaciones. Jugó también dos partidos de 'Champions' y estamos aquí. Esto siempre es cosa de equipo, pero lo hizo muy bien", argumentó.

"Pau Cubarsí está haciendo un trabajo espectacular, a su edad. A nivel personal está accesible siempre, abierto a mejorar y trabajar. Está al principio de su carrera y esperamos todos que siga así", comentó sobre el joven central canterano, que podría volver a ser titular, esta vez en 'Champions'. "Puede mejorar todavía. Es momento para que juegue y acumule muchos minutos más y a partir de ahí vamos esperando que mejore, está a en una forma espectacular y nos tenemos que aprovechar", añadió.

Por último, aseguró que le gustaría volver a jugar de blaugrana una final de la 'Champions'. "Es verdad que no llegamos a ninguna final más. Siempre estamos muy cerca y por fallos propios no llegamos a estas alturas para competir por una 'Champions' más. Siempre me quedo con intentarlo de nuevo y que algún día llegará. Mañana es buen momento para ponernos en otra situación. Es mucho más importante pensar en el partido de mañana que en lo demás", aportó.