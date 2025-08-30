LA NACION

Terapéutica victoria de Gauff, que avanza a octavos del US Open

Tras una semana de suplicios, la estrella local Coco Gauff respiró el sábado con una plácida victoria frente a la polaca Magdalena French para avanzar a octavos de final del US Open.

La número tres mundial recobró confianza al superar en la tercera ronda a French (28) por 6-3 y 6-1 en 73 minutos de juego.

Campeona del torneo en 2023, Gauff es la mayor baza del tenis estadounidense en el Grand Slam de Nueva York y esa presión le pasó factura en las dos primeras rondas.

La noche del jueves, bloqueada mentalmente por sus problemas al servicio, se derrumbó entre lágrimas durante el partido ante la croata Donna Vekic.

Este sábado, fuera de los focos de las bulliciosas noches de Flushing Meadows, Gauff firmó una sólida actuación en el primer duelo matinal con el respaldo de una abarrotada pista central.

La estadounidense cometió cuatro doble faltas, pero no quedó atrapada en una de las espirales de errores que la martirizaron en los juegos anteriores.

Frech, que debutaba en una tercera ronda del US Open, contribuyó también a la terapia con un tenis sin colmillos y 29 errores no forzados.

"Ha sido una semana muy emocional pero necesitaba esos momentos difíciles para seguir adelante", dijo la ganadora. "Me puse mucha presión a mí misma pero intento disfrutarlo y pensar más en el proceso que en los resultados".

Gauff jugará los octavos de final de Nueva York, por cuarto año seguido, frente a la ganadora del cruce entre la japonesa Naomi Osaka y la rusa Daria Kasatkina.

