Terapia celular para la estenosis uretral masculina: Aplicación clínica de BEES-HAUS en el Hospital Edogawa de Japón, expone el Dr. Akio Horiguchi en IMORU

La estenosis uretral afecta a hombres de todas las edades, con una incidencia en aumento a partir de los 55 años, y es un problema recurrente a pesar de las diversas opciones de tratamiento. Mediante el trasplante de células autólogas de mucosa oral obtenidas en laboratorio ( BEES-HAUS ), el Dr. Akio Horiguchi realizó con éxito el primer trasplante clínico en el Hospital Edogawa de Japón, conforme a la ley japonesa de medicina regenerativa, y lo presentó en el Congreso Internacional de Urología Reconstructiva (IMORU) celebrado en Hamburgo, Alemania. La seguridad y eficacia clínicas, comunicadas anteriormente por el Dr. Suryaprakash de la India, pusieron en marcha esta hazaña de transferencia tecnológica, encabezada por GN Corporation.

In 2008, GN Corp initiated research with NCRM, Chennai, Tamil Nadu, India on restoring corneal blindness using buccal tissue epithelial cells. An out of the box idea of Dr. Suryaprakash, Urologist from Hyderabad, India in 2012 to apply buccal (oral) mucosal cells to repair stricture-inflicted male urethra, led to a clinical study, which he presented in NCRM NICHE 2017 in Tokyo, kickstarting a collaboration with Dr. Akio Horiguchi, National Defence Medical College, Japan, as they met in EAU in 2018 (Top right picture). Upon confirming successful cell engraftment in urethral stricture pre-clinical models taking help from the Dept. of Medical Engineering of NDMC between 2018~2023, (Bottom, right picture), now in 2025, clinical application has been initiated in Edogawa Hospital, Tokyo. Main picture: BEES-HAUS team after the first clinical transplant in Edogawa Hospital, Tokyo; Dr.Horiguchi (Centre) with Dr.Shojiro Katoh (President, Edogawa Hospital) standing left to him.

La luz uretral es un tejido delicado, por lo que cuando se daña, la inflamación y la fibrosis provocan la estenosis. Aunque en su mayoría las causas son idiopáticas, la radioterapia para el cáncer de próstata, los traumatismos y las infecciones son otras causas importantes. En las fases tempranas, se recurre a la dilatación endoscópica o a la uretrotomía, pero la recurrencia de la enfermedad es frecuente y causa dificultad para orinar, disfunción sexual e infertilidad. Las intervenciones repetidas alargan el segmento enfermo y, en algún momento, requieren una uretroplastia con mucosa oral, en la que se extrae una porción grande de tejido de la boca y se utiliza como injerto, lo que provoca morbilidad oral. En el procedimiento BEES-HAUS se trasplantan células de una pequeña porción de tejido bucal, cultivadas en el laboratorio, que cubren y sustituyen el epitelio uretral dañado, lo que se ha demostrado clínica y preclínicamente que curan la uretra y previenen la recurrencia. La tecnología BEES-HAUS utiliza una combinación híbrida de células cultivadas en 2D similares a fibroblastos que secretan IGF-1, lo que produce un efecto curativo paracrino, y células cultivadas en 3D de polímero de gelificación termorreversible que se injertan y restauran la integridad epitelial, lo que se considera la primera hazaña de este tipo en medicina regenerativa. Según el Dr. Horiguchi, una vez validada, la terapia BEES-HAUS podría recomendarse también en fases más tempranas de la enfermedad.

El equipo indojaponés ha estandarizado el procedimiento de ingeniería tisular, el injerto de células en la superficie epitelial, el transporte de la mucosa oral del hospital al laboratorio y de las células recolectadas de vuelta al hospital mediante un cóctel de nanopolímero de transporte de células y tejidos, lo que hace que todo el procedimiento sea muy eficaz, de principio a fin.

Basándose en la investigación interdisciplinar llevada a cabo por GN Corporation desde 2008 con NCRM, Chennai, Tamilnadu, India, y tras haber obtenido una solución clínica y una transferencia tecnológica satisfactoria al Hospital Edogawa de Japón, GN Corporation ha firmado ahora un memorando de entendimiento con Soulsynergy, Mauricio. Esta asociación hará posible la propagación de terapias celulares para la estenosis uretral, la regeneración de la córnea y la terapia inmunoestimulante autóloga (AIET) contra el cáncer, convirtiendo a Mauricio en un centro de tecnología sanitaria y turismo médico para el continente africano y los países del litoral del océano Índico.

