Terapia de Incyte contra cáncer de sangre cumple su principal objetivo en ensayo de fase avanzada
5 ene (Reuters) - Incyte dijo el lunes que su terapia combinada experimental alcanzó el objetivo principal en un ensayo en fase avanzada en el que se evaluaba a pacientes con un tipo de cáncer de sangre.
En el ensayo se probó una combinación de tafasitamab, lenalidomida y quimioterapia estándar. Los resultados mostraron que el régimen mejoraba la supervivencia sin progresión, lo que significa que los pacientes vivían más tiempo sin que su enfermedad empeorara.
El tratamiento se está estudiando como terapia inicial para pacientes recién diagnosticados de linfoma difuso de células B grandes, una forma agresiva de cáncer.
Incyte tiene previsto solicitar la aprobación ampliada del tratamiento en el primer semestre de 2026. (Reporte de Kamal Choudhury en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)