Terapia de Incyte contra cáncer de sangre cumple su principal objetivo en ensayo de fase avanzada

5 ene (Reuters) - Incyte dijo el ⁠lunes que ⁠su terapia combinada experimental alcanzó el objetivo principal ⁠en un ‌ensayo ​en fase avanzada en ​el que se evaluaba ‌a pacientes ‌con un tipo ​de cáncer de sangre.

En el ensayo se probó una combinación de tafasitamab, lenalidomida y quimioterapia estándar. Los resultados mostraron que ⁠el régimen mejoraba la supervivencia ​sin progresión, lo que significa que los pacientes vivían más tiempo sin que su enfermedad empeorara.

El tratamiento se ⁠está estudiando como terapia inicial para pacientes ​recién diagnosticados de linfoma difuso de células B grandes, ‍una forma agresiva de cáncer.

Incyte tiene previsto solicitar la aprobación ampliada del tratamiento en el ​primer semestre de 2026. (Reporte de Kamal Choudhury en Bengaluru; Editado ‍en Español por Ricardo Figueroa)

