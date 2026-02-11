Tercer bebé muerto en Francia tras consumir leche sospechada de contaminación

Las autoridades sanitarias francesas registraron una tercera muerte de bebés que consumieron leche infantil retirada del mercado por sospechas de contaminación, anunció el miércoles el ministerio de Salud, pero agregó que hasta ahora no se ha probado una relación directa.

"Hasta hoy ningún carácter de imputabilidad ha sido establecido científicamente" y "están en curso investigaciones judiciales sobre esos señalamientos", agregó.

También se han registrado 14 hospitalizaciones de bebés que seguramente o tal vez consumieron leches involucradas.

El caso de las leches infantiles en varios países comenzó a mediados de diciembre.

Tras una primera retirada por Nestlé de decenas de lotes de leches infantiles en unos 60 países por la presencia potencial de la toxina cereulida, se han realizado retiros similares en el mundo por industrias como Danone o Lactalis, y también de pequeñas marcas.

Tanto Nestlé como el número uno mundial del sector lácteo, el francés Lactalis, retiraron lotes de leche infantil en varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Las autoridades europeas bajaron a inicios de febrero los umbrales tolerados de la toxina cereulida, provocando así una nueva oleada de retiros, pues la toxina puede causar vómitos a veces peligrosos en los lactantes.

La ONG Foodwatch y varias familias intentaron una acción ante la justicia contra el Estado y los fabricantes, acusados de haber tardado mucho tiempo en hacer los retiros de los productos e informar al público sobre el tema.

Francia es el único país europeo que registró muertes tras consumo probado de leches involucradas.

Otros países han señalado varias hospitalizaciones, como unas 30 en Reino Unido, pero aun sin relación establecida de causa a efecto.