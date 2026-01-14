Tercer empate consecutivo del Nápoles en la Serie A

El vigente campeón de Italia, el Nápoles, confirmó su bache de resultados: con un 0-0 en casa ante el Parma, el equipo que dirige Antonio Conte registró este miércoles un tercer empate seguido en el campeonato.

Este duelo, correspondiente a la decimosexta jornada, había sido aplazado en diciembre debido a que los Gli Azzurri participaron en la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, donde terminaron siendo campeones.

Con 40 puntos, el Nápoles es tercero en la clasificación, detrás del AC Milan (2º, 40 puntos), que el jueves se mide al Como (6º), y a tres unidades del Inter de Milán (1º), que en el último turno del miércoles recibe al Lecce (17º).

Esos encuentros del Inter y del Milan también fueron aplazados en diciembre por la Supercopa italiana.

El Nápoles empezó bien el año 2026, con un triunfo 2-0 en el campo de la Lazio, pero desde entonces solo ha podido empatar en sus tres siguientes compromisos, todos ellos en la Serie A, sucesivamente ante Hellas Verona (2-2), Inter de Milán (2-2) y ahora Parma (0-0).

Los parmesanos son decimocuartos con 22 unidades, ocho sobre los puestos de descenso.