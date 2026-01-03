Tercera final seguida para Luke Littler, de 18 años, en el Mundial de dardos

El fenómeno inglés de los dardos, Luke Littler (18 años), se clasificó este viernes para su tercera final consecutiva en el Mundial de dardos de Londres.

El actual número 1 de la disciplina defenderá su título en una final el sábado ante el campeón de Europa neerlandés Gian van Veen (24 años) o el escocés Gary Anderson (55 años), ese último cuatro veces finalista de este campeonato mundial (dos títulos, dos subcampeonatos).

Luke "The Nuke" (la Bomba Atómica) se convirtió en enero de 2025, con 17 años, en el campeón mundial más joven de la historia en esta competición.

Un año antes, el joven barbudo del norte de Inglaterra ya había sido la sensación en el evento al llegar a la final, donde cayó entonces ante su compatriota Luke Humphries.

Luke Littler cumplirá 19 años el 21 de enero.

Su popularidad se ha visto afectada a lo largo de este Mundial por un enfado contra los espectadores que animaban a un adversario en las rondas precedentes.

Para pasar a la final, Littler se repuso este viernes tras perder la primera manga, para terminar venciendo 6-1 en semifinales ante otro inglés, Ryan Searle (38 años).