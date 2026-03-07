Tercera victoria seguida del Como en la Serie A, que ya mira sin rubor a la Champions

El capitán Lucas Da Cunha marcó un gol de bella factura para dar la victoria al Como en el campo del Cagliari (2-1), este sábado en la 28ª fecha de la Serie A.

La tercera victoria seguida en liga para el equipo de Cesc Fábregas le permite igualar a puntos con la Roma, cuarta clasificada y que marca la zona de acceso a la próxima Liga de Campeones.

El club de la capital visita al Génova el domingo.

El Como, que nunca ha disputado una competición europea, recibirá después al equipo Giallorosso el próximo fin de semana.

La Juventus, sexta en la tabla, está ahora a cuatro puntos de ese dúo antes de su partido contra el Pisa más tarde el sábado.

El Como se llevó los tres puntos de la isla de Cerdeña con un golazo por la escuadra tras disparo desde fuera del área del francés Da Cunha.

El atacante argentino Nico Paz fue titular y disputó 81 minutos antes de ser sustituido.