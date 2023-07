Tere Abelleira: "He llegado a este Mundial con esa madurez que me faltaba"

La centrocampista de la selecci贸n espa帽ola Tere Abelleira remarc贸 este viernes que ha llegado al Mundial de Australia y Nueva Zelanda con "esa madurez" que le faltaba y siendo "m谩s fuerte" tras un a帽o por debajo de lo esperado en el Real Madrid, mientras que dej贸 clara la uni贸n existente en el vestuario y que, pese a su buen inicio de campeonato, prefiere centrarse en "mejorar" en sus errores.

"Este a帽o he madurado mont贸n este a帽o. Quiz谩 en el Real Madrid tuve menos minutos de los que esperaba y me hizo madurar mucho y ser superfuerte mentalmente. He llegado a este Mundial con esa madurez que me faltaba y siendo m谩s fuerte, estoy teniendo sensaciones buenas, pero al final el equipo es el que est谩 yendo bien y eso me beneficia", se帽al贸 Abelleira en rueda de prensa.

La gallega reconoci贸 que no hab铆a visto "tantas veces" su "bonito" gol ante Zambia y que prefer铆a centrarse en "ver todas" sus acciones en el terreno de juego. "Quiero mejorar en lo que fall茅, que tambi茅n fall茅", advirti贸.

De todos modos, no esconde que "hace ilusi贸n que el entrenador te dedique estas palabras" tras los elogios que le dedic贸 el seleccionador. "Ves que est谩s cumpliendo tu trabajo, pero soy consciente de que hice fallos y de que debo mejorar mucho. Encaro lo que queda con muchas ganas y sabiendo que podemos hacerlo mejor", a帽adi贸.

Para Abelleira, "es muy f谩cil adaptarse" a tener a su lado jugadoras del "nivel" de Aitana Bonmat铆 y Alexia Putellas. "Es verdad que tenemos mucho el bal贸n y s茅 que me tengo que involucrar m谩s defensivamente, pero te lo hacen muy f谩cil y te dan un mont贸n de ayudas para sacar el bal贸n, hacen todo para que t煤 est茅s m谩s c贸moda en el campo", admiti贸, recalcando que la doble Bal贸n de Oro "es una l铆der". "Cuando habla siempre suma, dice lo correcto en el momento adecuado y es as铆 dentro y fuera en el campo", detall贸.

La jugadora del Real Madrid insisti贸 en que, pese a que tiene "buenas sensaciones", se queda "con la sensaci贸n general" y con "los resultados del equipo", mientras que subray贸 el 'fondo de armario' con el que cuentan y que se pudo comprobar ante Zambia. "Las que salieron en la segunda parte dieron un plus y eso es muy bueno", apunt贸.

"se ve que estamos superunidos"

La pontevedresa calific贸 de "incre铆ble y superbonito" poder tener en este Mundial a sus familiares y destac贸 "el buen ambiente" que hay en el grupo". "Cada rato que hay libre tenemos que disfrutarlo a tope", declar贸. "Hubo alg煤n conflicto, todos lo vimos y todos lo hemos pasado mal, pero nos hemos unido por un objetivo que es incre铆ble. Queremos ir a por todas y eso parte de un vestuario unido, se ve que estamos superunidas", a帽adi贸 preguntada por el conflicto vivido en el seno de l selecci贸n tras la renuncia a ser convocadas de varias jugadoras.

Sobre el decisivo duelo ante Jap贸n, espera "un partido muy diferente" a los dos anteriores ante Costa Rica y Zambia, "que se met铆an mucho atr谩s y buscaban las espaldas". "Ante Jap贸n ser谩 un poco esa lucha por la posesi贸n que nos gusta a ambos y pienso que ser谩 un partido muy bonito", opin贸.

Finalmente, Tere Abelleira es optimista sobre Athenea del Castillo, que se da帽贸 el tobillo en el 煤ltimo partido. "Se qued贸 en un susto. Ha entrenado al margen en el gimnasio. Sali贸 'tocada', pero Athenea siempre tiene esa parte de alegr铆a que es lo que va a hacer que se recupere un poco antes", coment贸.

Europa Press