Teresa Perales: "No sé si podré estar en alguna final en Tokio, pero estoy orgullosa de no rendirme"

La nadadora española Teresa Perales lamentó no tener tiempo suficiente para tener "una recuperación completa" de la lesión en el hombro que sufrió el pasado mes de mayo de cara a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, una cita donde tiene dudas de si podrá estar "en alguna final", pero a la que va "orgullosa" de no haber bajado los brazos.

"Llevo desde el 17 de mayo lesionada con una luxación aguda en hombro, pero es lo que tiene el deporte. He tenido la suerte de escapar de las lesiones y una no elige cuando viene la más importante de tu vida. No me va a dar tiempo a tener una recuperación completa y poder competir bien y poder pelear por medallas en Tokio", comentó Perales este miércoles durante la presentación del equipo paralímpico que competirá en la capital japonesa.

La zaragozana va con "la idea de competir lo mejor posible", pero teniendo claro que no podrá "pelear por las medallas" para aumentar su enorme palmarés. "No sé si podré estar en alguna final, pero sí estoy orgullosa de no rendirme", apuntó.

Perales tiene claro que acude a Tokio "muy firme en el espíritu paralímpico y dándolo todo" y que su presencia no le quita a "nadie" un puesto en el equipo. "Hay número de plazas determinado en cada deporte y si no voy, la mía queda sin ocupar", aclaró.

En el acto también participaron los dos abanderados de la delegación, la nadadora Michelle Alonso y el ciclista Ricardo Ten. "Estoy muy contenta y orgullosa que me hayan elegido con Ricardo. Espero que estos Juegos salgan muy bien para todos los deportistas y que consigamos muchas medallas como en Rio", expresó la tinerfeña a través de un vídeo.

"Tras una carrera tan extensa y una vida dedicada al deporte sabes muy bien lo que significa ser abanderado del equipo español. Es un orgullo muy grande representar a mi país y a mis compañeros en un evento como los Juegos", señaló Ten.

El ganador de seis medallas paralímpicas, ahora centrado en el ciclismo, está "con muchas ganas de poder sacar todo el trabajo" que está haciendo. "A ver qué nos depara Tokio porque unos Juegos siempre son especiales y hay que vivirlos. Estamos preparando con muchas ganas la pista, que es donde creemos que tenemos más posibilidades de poder optar a una medalla, en concreto en los 3 kilómetros persecución", admitió.

"Venimos de una constante evolución, pero los Juegos son una competición especial y siempre hay sorpresas. Además, en el ciclismo siempre puedes encontrarte con algún inconveniente que no controlas", añadió el valenciano.

Sara revuelta: "tenemos equipo para dar la campanada"

Por su parte, la jugadora de baloncesto en silla de ruedas Sara Revuelta, una de las debutantes en Juegos, dejó claro que la selección femenina, clasificada por primera vez por méritos propios para la cita, afronta "con muchísimas ganas".

"Estamos contentas y orgullosas. Vamos a disfrutar y a aprender compitiendo con las mejores del mundo, pero creemos que tenemos equipo para dar la campanada y conseguir ese diploma, y tampoco decimos no a una medalla. Los chicos están entrenando a un nivel enorme, ya saben lo que es jugar una final paralímpica y van a luchar por defender esa plata y llegar de nuevo a la final para pelear por el oro", remarcó la madrileña.

Finalmente, el atleta con discapacidad visual Gerard Descarrega, que acudirá a Tokio a defender su título de 400 metros junto a su guía Guillermo Rojo, indicó que van con la intención de "revalidar" este oro de Rio 2016. "Las últimas competiciones nos han salido bien y estamos puliendo detalles. Estamos en forma y contentos", subrayó el catalán, que realzó el valor del personal de apoyo de los deportistas.

Europa Press