La nadadora española Teresa Perales tiene claro que ahora intenta sobre "entender y disfrutar del camino" que le debe llevar a los Juegos Paralímpicos de París, un nuevo reto en su carrera deportiva marcado por un obligado cambio de clase por nadar únicamente con un brazo, algo que lleva "bastante bien" y para lo que ha sido un refuerzo su actuación en el pasado Mundial pese a no ganar medalla por primera vez en 25 años.

La zaragozana, paralímpica desde Sydney 2000, cita desde la cual se ha colgado 27 medallas en Juegos, ha tenido que bajar de la clase S5 a la S2, por la imposibilidad de nadar con el brazo izquierdo, pero aún así sumó dos cuartos puestos (50 y 100 espalda) en el Mundial de Manchester (Inglaterra) del pasado verano que le han reforzado en su ánimo.

"Sí, ahora es más disfrutar del camino, entender que el camino también es un regalo y que no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar allí. Lo que para mí ha sido una sorpresa, que es un cuarto y queriendo meterme en medallas, para otros quizá es el mejor resultado de su vida", indicó Teresa Perales a Europa Press.

La aragonesa es "muy consciente de lo que significa" lo que está haciendo en la actualidad y advierte que le queda "todavía casi un año para disfrutar, para aprender y para intentar hacerlo lo mejor posible". "Y por supuesto para pelear con toda mi alma por ese sueño que es volver a subir al podio", recalcó.

La ganadora de 27 medallas paralímpicas, que lleva un reloj que le avisa de cuántos días le quedan para la cita de París, volvió del Mundial de Manchester con buenas sensaciones, pese a no haber subido al podio. "Hay que quedarse siempre con la parte positiva. Yo no quiero mentir, por supuesto quería ganar e iba a intentarlo, pero también hay que ser conscientes de que llevaba solamente tres meses sin mover el brazo izquierdo. Entonces era ya, no rozar, era morder el milagro e intentar conseguir la medalla", confesó.

"Es la primera vez en 25 años que me he vuelto sin medalla, pero también es cierto que arañé bastantes segundos, bajé mucho, mucho, mucho las marcas que había ido haciendo durante el año después de dejar de mover el brazo. Pero es que esto es lo que hay, no lo puedo cambiar, y ahora lo que tengo que hacer es mejorar con lo que tengo e intentar aprender", añadió Perales.

Pero esto "no es fácil". "Al final es desprogramar tu cerebro, volver a aprender cosas nuevas, y ya de por sí en mi vida también hay muchos cambios, no solamente en la parte del agua, en la de fuera porque no es lo mismo mover los dos brazos que sólo uno, pero lo llevo bastante bien porque tengo la puerta ahí de París", remarcó.

Lo más importante para la zaragozana del pasado campeonato fue también que se vio que seguía "estando en la competición" y "disfrutando mucho" de ella. "Cada vez que entraba en la cámara de salida me decía: ¿Por qué sigo aquí? En el fondo era como ir ya con la medalla puesta, aunque quería la medalla de verdad", detalló la nadadora.

"afortunadamente he vivido mucho cambio"

Además, Teresa Perales ha avivado el sueño paralímpico tras estar "en vacaciones" en la capital francesa. "Estuve ya viendo la villa y la piscina por fuera, y el 'gusanillo' ya lo llevo dentro", puntualizó, sabedora de que la Ceremonia de Inauguración que planean los organizadores será rompedora. "Estuve haciendo el recorrido desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia, sé perfectamente cómo va a ser todo. París es una ciudad que siempre me ha gustado muchísimo, allí me prometí, así que le tengo muchísimo cariño. Suelo ir además a menudo y espero poder disfrutar de unos Juegos extraordinarios", deseó.

La zaragozana realizó estas declaraciones tras acudir al estreno del primer capítulo de la seriedocumental 'Power', de Fundación Sanitas, que emitirá 'Prime Video' y que habla del poder de la inclusión en el deporte, un aspecto que ha vivido muy de cerca y en diferentes momentos.

"He vivido muchas etapas y he vivido afortunadamente mucho cambio, mucho cambio en la sociedad, en la forma en la que se percibe y en la forma que todos hablamos ya de deporte inclusivo y lo tenemos integrado", relató.

Además, Perales cree que el formato elegido para serie, de tres capítulos que se irán emitiendo poco a poco, hace que llegue "mejor el mensaje". "Lo hacen además desde un punto de vista tremendamente positivo, como somos todos, la verdad. Es muy positivo, muy amable y también muy real porque existe una realidad que no podemos olvidar y es que unos tienen discapacidad, otros no, pero lo bueno es que todos podemos practicar deporte y además lo podemos practicar juntos", subrayó.