Termina el mandato del Consejo de Transición de Haití, país sigue sumido en el caos

La expiración del mandato del CPT dejaría automáticamente el timón del gobierno en manos del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, pero el periódico Le Nouvelliste informa hoy de un intento de tres miembros del órgano de transición de nombrar un nuevo primer ministro y otro Consejo Presidencial, lo cual, sin embargo, sería "ilegítimo".

Haití no ha celebrado elecciones desde 2016, y el país ha estado formalmente descabezado desde el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en julio de 2021, ocurrido en medio de conflictos políticos internos y un estallido de violencia pandillera.

La situación se deterioró aún más a principios de 2024, cuando el entonces primer ministro Ariel Henry se vio obligado a dimitir bajo la presión de grupos armados que, según las Naciones Unidas, controlan ahora el 90% de la capital, Puerto Príncipe.

En 2025, según la ONU, aproximadamente 6.000 personas murieron en actos de violencia criminal y 1,4 millones de personas se vieron desplazadas internamente, mientras que la mitad de la población —incluidos 1,2 millones de niños menores de cinco años— sufre una grave inseguridad alimentaria. (ANSA).