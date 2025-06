Termina la luna de miel de Inglaterra con Tuchel y crecen las críticas hacia su trabajo

Contratado en medio de escepticismo debido a su nacionalidad, el entrenador alemán Thomas Tuchel fue traído como director técnico de Inglaterra para llevar al equipo nacional del lugar de origen del fútbol "hasta la meta" en una Copa del Mundo por primera vez desde 1966.

A un año del torneo de 2026 en América del Norte, Tuchel ya enfrenta problemas, y también está sintiendo la ira de los aficionados ingleses.

La derrota por 3-1 ante Senegal en casa en un partido amistoso el martes puso fin abruptamente al período de luna de miel de Tuchel, que ya tambaleaba después de que Inglaterra solo pudo lograr una débil victoria por 1-0 sobre Andorra, clasificada en el puesto 173, cuatro días antes.

Se escucharon abucheos cuando el técnico alemán y los jugadores de Inglaterra abandonaron el campo en el City Ground de Nottingham tras perder ante una nación africana por primera vez en la historia.

Tuchel ha entrenado a algunos de los clubes más grandes del mundo, como el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich y el Chelsea, y se le consideraba, tácticamente, un gran avance respecto a su predecesor Gareth Southgate. Para muchos, Southgate carecía de ese toque mágico para convertir a Inglaterra en una selección ganadora de títulos a pesar de sus profundas incursiones en los últimos cuatro torneos importantes.

Estos son los primeros días: Tuchel solo comenzó el trabajo en enero, pero Inglaterra podría incluso haber retrocedido en su última era bajo un entrenador extranjero.

Aquí hay un vistazo a los problemas iniciales que se están encontrando en el mandato de Tuchel:

Tácticas

Si bien Southgate sin duda generó una gran cultura y atmósfera en el equipo fuera del campo, se le acusó de ser demasiado pragmático y de carecer de flexibilidad en sus tácticas en el campo.

Se esperaba que Tuchel fuera una gran mejora en ese aspecto, pero Inglaterra aún no tiene una identidad bajo el alemán. El capitán de Inglaterra, Harry Kane, enumeró los ingredientes que su equipo echó en falta contra Senegal, y fueron muchos.

"Con y sin el balón, no estamos del todo conectados", dijo Kane, quien abrió el marcador. "No estamos encontrando los pases correctos, el ritmo adecuado. En los uno contra uno, estamos perdiendo duelos y esa naturaleza agresiva que hemos tenido.

"Hay algunas ideas que son nuevas y tenemos algunos jugadores nuevos que están entrando al equipo y que no tienen experiencia a nivel internacional. Es una mezcla de cosas".

Tuchel solo tiene cuatro concentraciones más para transmitir sus ideas antes de la Copa del Mundo, si Inglaterra se clasifica, por supuesto.

El equipo ganó sus tres primeros partidos de la eliminatoria para la Copa del Mundo, contra Albania, Letonia y Andorra, y lidera el Grupo K con cinco partidos por jugar entre septiembre y noviembre. Elección de jugadores Algunas de las selecciones de Tuchel en sus primeros días han levantado cejas. Ha traído de vuelta al ex capitán del Liverpool, Jordan Henderson, de 34 años y que más recientemente jugaba en el Ajax, al equipo por sus cualidades de liderazgo y para "cuidar de todos los estándares en el grupo", dijo Tuchel. Pero, ¿es Henderson lo suficientemente bueno para seguir en el equipo? Ha persistido con el lateral derecho Kyle Walker, quien tiene 35 años, aparentemente ha pasado su mejor momento y más recientemente fue cedido al AC Milan, donde ha tenido dificultades para impresionar. Tuchel tiene a jugadores como Reece James y el nuevo jugador del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, como alternativas, pero prefiere a Walker, hablando nuevamente de cómo el veterano está "impulsando los estándares" en el campamento. Algunas de sus elecciones en el centro de la defensa, entre ellas los recién llegados Trevoh Chalobah y Dan Burn, también han sido cuestionadas. Franqueza Mientras que Southgate siempre protegía a sus jugadores de las críticas, Tuchel es más abierto y directo con cualquier análisis negativo. De hecho, después del partido contra Andorra, donde Inglaterra trabajó arduamente, Tuchel acusó a sus jugadores de carecer de "la seriedad y la urgencia que se necesita en un partido de clasificación para la Copa del Mundo" y dijo que no le gustó su actitud y lenguaje corporal. Para muchos, fue un comentario justo, pero algo a lo que los jugadores de Inglaterra tal vez no estaban acostumbrados a escuchar de su entrenador. ¿Lo tomarán de la manera equivocada y preferirán el enfoque de Southgate de poner el brazo sobre el hombro? En su defensa En defensa de Tuchel, los jugadores de Inglaterra venían de largas temporadas de clubes y podrían haberse desconectado mentalmente antes de unirse a su selección para los partidos contra Andorra y Senegal. Tuchel también hizo diez cambios contra Senegal y claramente estaba probando algunos nuevos jugadores y enfoques tácticos. "No hay necesidad de entrar en pánico", dijo. "Sabemos más ahora. Somos más inteligentes...

Odio las derrotas como nada más, pero no vamos la próxima semana a la Copa del Mundo, vamos en un año.

Sin embargo, más malos resultados o actuaciones en septiembre, cuando Inglaterra juegue contra Andorra en casa y Serbia fuera, y los aficionados de la nación, y algunas secciones de los medios sin duda se pondrán en contra de Tuchel y probablemente usarán su pasaporte en su contra.

La presión ya está aumentando.

