Termina la reunión entre Illa y Puigdemont en Bruselas tras cerca de una hora y media de encuentro

BRUSELAS, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se ha celebrado este martes por la tarde en la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas, ha acabado sobre las 17.45 horas. El encuentro ha empezado sobre las 16.15 y ha durado cerca de una hora y media, y Puigdemont ha sido el primero en abandonar el edificio sobre las 17.45, mientras que Illa lo ha hecho pocos minutos después. Está previsto que Illa acuda este mismo martes por la tarde a la inauguración de la exposición que acoge el Parlamento Europeo sobre el milenario que cumple este año el Monestir de Montserrat, y en su agenda oficial no constan encuentros con ningún representante de las instituciones comunitarias.
