Termina la segunda ronda de negociaciones entre Irán y EEUU

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza sobre seguridad y el programa nuclear de Teherán han terminado, indicaron el martes medios iraníes.

"La segunda ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos celebrada en Ginebra ha concluido", informó la agencia de noticias ISNA.

La AFP vio a los dos convoyes salir de la residencia del embajador de Omán, país mediador en este diálogo.

Los dos archienemigos reanudaron el diálogo el 6 de febrero en Mascate, la capital de Omán, tras una escalada de amenazas por ambas partes.

Irán solo quiere hablar de su programa nuclear, pero Washington también exige que limite su programa de misiles balísticos y deje de apoyar a los grupos armados regionales.