Terminal portuaria de Cargill en Brasil reanudará sus operaciones tras las protestas indígenas

SAO PAULO, 26 feb (Reuters) - La ‌empresa estadounidense de ‌comercio ⁠de cereales Cargill está trabajando ​para ⁠reanudar las operaciones ⁠en su terminal portuaria ​privada de Santarém, en ‌el estado brasileño ​de Pará, ​tras el fin de las protestas indígenas que obligaron a la empresa a detener ​las operaciones en el lugar, ⁠según informó su oficina de ‌prensa a Reuters el jueves. Cargill dijo que apreciaba la resiliencia mostrada por los empleados durante la interrupción de ‌las operaciones de la terminal en ⁠Santarém, y añadió que ‌está trabajando junto ⁠con los agricultores, ⁠los clientes y los socios comerciales "para transportar los alimentos de forma segura y ‌fiable a ​donde se necesitan". (Reportaje de Roberto Samora; redacción de Ana Mano, Editado ‌en español por Juana Casas)