Terminal portuaria de Cargill en Brasil reanudará sus operaciones tras las protestas indígenas
SAO PAULO, 26 feb (Reuters) - La empresa estadounidense de comercio de cereales Cargill está trabajando para reanudar las operaciones en su terminal portuaria privada de Santarém, en el estado brasileño de Pará, tras el fin de las protestas indígenas que obligaron a la empresa a detener las operaciones en el lugar, según informó su oficina de prensa a Reuters el jueves. Cargill dijo que apreciaba la resiliencia mostrada por los empleados durante la interrupción de las operaciones de la terminal en Santarém, y añadió que está trabajando junto con los agricultores, los clientes y los socios comerciales "para transportar los alimentos de forma segura y fiable a donde se necesitan". (Reportaje de Roberto Samora; redacción de Ana Mano, Editado en español por Juana Casas)