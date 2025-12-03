Terra Brasil atrae interés de EE. UU., Reino Unido y China por proyecto de tierras raras de US$1.000 millones

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO, 2 dic (Reuters) - Terra Brasil Minerals está atrayendo el interés mundial en un impulso de recaudación de fondos de 1.000 millones de dólares para su proyecto brasileño de tierras raras y fertilizantes, dijo su director ejecutivo, mientras las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan el apetito de los inversores en el país con las segundas reservas más grandes del mundo.

Hasta ahora, 18 potenciales licitadores, incluidas firmas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y China, han accedido a una sala de datos para evaluar la oportunidad, en un proceso que probablemente concluya en los próximos meses, dijo a Reuters el presidente ejecutivo Eduardo Duarte en una entrevista.

"Estamos listos en el momento exacto", sostuvo Duarte, miembro de la familia que controla la empresa, citando el renovado interés en los activos brasileños de tierras raras, ya que Estados Unidos y otros países occidentales buscan reducir la dependencia de China, que domina la producción mundial.

Duarte dijo que representantes del gobierno estadounidense también habían solicitado información sobre la empresa.

Fundada en 2013, la minera ha invertido hasta ahora unos 200 millones de reales (US$38 millones) en la mina del estado de Minas Gerais, en gran parte en estudios de viabilidad y desarrollo de tecnología para el procesamiento de minerales.

La mitad de las inversiones previstas por Terra Brasil se destinarán al desarrollo de tierras raras y el resto se centrará en fertilizantes, dada la fuerte demanda interna del sector agrícola brasileño.

A pesar de las vastas reservas de Brasil, el país produjo sólo 20 toneladas de elementos de tierras raras en 2024, de las 390.000 toneladas mundiales, según el gobierno, debido en parte a la escasa financiación para proyectos en el país.

(1 dólar = 5,32 reales)