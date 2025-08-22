LA NACION

Terremoto de 7,6 de magnitud en la Antártida chilena (Servicio Sismológico)

Un terremoto de 7,6 de magnitud se sintió la noche de este jueves en la región de Magallanes y...

Terremoto de 7,6 de magnitud en la Antártida chilena (Servicio Sismológico)
Terremoto de 7,6 de magnitud en la Antártida chilena (Servicio Sismológico)

Un terremoto de 7,6 de magnitud se sintió la noche de este jueves en la región de Magallanes y la Antártida chilena, lo que generó un estado de "precaución" por el riesgo de un posible tsunami, de acuerdo con el servicio de emergencias.

El sismo ocurrió a las 22:16 locales (02:16 GMT) del viernes y tuvo una magnitud de 7,6. Se localizó a 258 kilómetros al noreste de la Base Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, informó el Centro Sismológico Nacional en un reporte.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó el sismo de "mediana intensidad", y dijo que se estableció el "estado de precaución" en el territorio antártico ante el riesgo de un eventual tsunami.

