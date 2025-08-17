Terremoto de magnitud 5,8 en Sulawesi, en Indonesia
Hay 29 heridos, dos en condiciones graves
- 1 minuto de lectura'
El epicentro del sismo se localizó a 15 kilómetros al norte del distrito de Poso, en la provincia de Célebes Central, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), y fue seguido por al menos 15 réplicas.
Las autoridades indonesias no emitieron una alerta de tsunami.
La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia informó que la mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital regional. La mayoría asistía a misa en una iglesia en el momento del terremoto, que sufrió daños estructurales.
En 2022, un terremoto de magnitud 5,6 mató al menos a 602 personas en la ciudad de Cianjur, en Java Occidental; el terremoto más mortífero de Indonesia desde el terremoto y tsunami de 2018 con epicentro en Sulawesi, que mató a 4300 personas.
En 2004, un terremoto extremadamente potente en el Océano Índico provocó un tsunami que mató a más de 230.000 personas en una docena de países, la mayoría de ellas en la provincia indonesia de Aceh. (ANSA).
