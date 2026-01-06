Terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa oeste de Japón, sin riesgo de tsunami

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la costa oeste de Japón este martes, informó el servicio meteorológico local, sin que se emitiera alerta de tsunami.

El sismo se registró a las 10H18 locales (01H18 GMT) en la prefectura de Shimane, según la Agencia Meteorológica de Japón, que precisó que la región fue afectada poco después por réplicas más débiles de magnitudes 4,5, 5,1 y 3,8.

Imágenes difundidas por la cadena NHK de la ciudad de Matsue, cercana al epicentro, no mostraban daños.

El primer movimiento telúrico alcanzó una intensidad superior a cinco en la escala japonesa de Shindo en la ciudad occidental de Yasugi, según las autoridades.

A ese nivel, los muebles pesados pueden caer y los conductores pueden tener problemas para conducir.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, donde viven alrededor de 125 millones de personas, sufre alrededor de 1500 sismos al año. La mayoría de ellos son de una intensidad leve.

El país sigue traumatizado por el terremoto de magnitud 9,0 de marzo de 2011, que provocó un tsunami y causó unas 18.500 muertes o desaparecidos. Ese temblor se produjo en la costa pacífica de Japón, a lo largo de la fosa de Nankai.