Terremoto de magnitud 7,5 sacude el paso de Drake, sin riesgo de tsunami

22 ago (Reuters) -

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que no había peligro de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el jueves en el paso de Drake, entre Sudamérica y la Antártida, tras su breve alerta para las zonas costeras chilenas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) revisó a la baja la magnitud del movimiento, que inicialmente había sido de 8, y añadió que se produjo a una profundidad de 11 kilómetros.

El terremoto se produjo a más de 700 km al sureste de la ciudad argentina de Ushuaia, de unos 57.000 habitantes, según el USGS.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de tsunami para su territorio antártico después de que el movimiento se produjera a 258 km (160 millas) al noroeste de la Base Frei, según informó en un boletín.

(Información de Harshita Meenaktshi y Mrinmay Dey en Bengaluru y Fabián Cambero en Santiago de Chile; edición de Kim Coghill y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)