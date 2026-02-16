Terremoto: nuevo sismo sacude la zona norte de Chile

No se reportaron personas heridas ni daños en infraestructura o servicios.

El epicentro del movimiento telúrico fue ubicado a 27 kilómetros al norte de la ciudad de Calama y a una profundidad de 105 kilómetros, según el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

Hace cuatro días, un sismo de 6,2 grados de magnitud sacudió la región de Coquimbo, en el sector de Punitaqui, también en el norte de Chile, que incluso se percibió en territorio argentino.

En esa misma zona, se registró en la mañana de este lunes otro temblor de 4,7 grados de magnitud, con epicentro en Punitaqui a 45 kilómetros de profundidad. (ANSA).