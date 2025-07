Terremoto sacude extremo oriente ruso y desencadena alertas de tsunami en el Pacífico

30 jul (Reuters) - Un fuerte terremoto de magnitud 8,8 el miércoles frente a la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia, activó el miércoles alertas de tsunami en lugares tan lejanos como la Polinesia Francesa y Chile, y fue seguido por la erupción del volcán más activo de la península rusa.

El terremoto de poca profundidad dañó edificios e hirió a varias personas en la remota región rusa, mientras que en gran parte de la costa oriental de Japón —devastada por un terremoto de magnitud 9,0 y un tsunami en 2011— se ordenó la evacuación, al igual que en algunas zonas de Hawái.

Por la tarde, Japón, Hawái y Rusia habían reducido la severidad de la mayoría de sus alertas de tsunami. Sin embargo, las autoridades de la Polinesia Francesa advirtieron a los residentes de varias de las remotas Islas Marquesas que se trasladaran a zonas más altas y se espera que haya olas de hasta 2,5 metros.

Científicos rusos dijeron que el terremoto en Kamchatka fue el más potente que ha azotado la región desde 1952.

"Parecía que las paredes se iban a derrumbar en cualquier momento. El temblor duró ininterrumpidamente al menos tres minutos", dijo Yaroslav, de 25 años, en la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no hubo víctimas en Rusia a causa del terremoto, atribuyendo el éxito a la sólida construcción de los edificios y al correcto funcionamiento de los sistemas de alerta.

En Severo-Kurilsk, en las islas Kuriles del norte, al sur de Kamchatka, las olas del tsunami superaron los 3 metros, y la mayor llegó a los 5 metros, según la agencia de noticias rusa RIA.

Las olas del tsunami inundaron parcialmente el puerto y una planta procesadora de pescado de la ciudad, arrastrando barcos de sus amarres, informaron funcionarios regionales y el Ministerio de Emergencias de Rusia.

Imágenes de drones verificadas mostraron que toda la costa de la ciudad estaba sumergida, con los edificios más altos y algunas instalaciones de almacenamiento rodeadas por el agua.

El volcán Klyuchevskoy, en la península rusa de Kamchatka, comenzó a entrar en erupción más tarde, informó un servicio de monitoreo geológico. "Se observa un descenso de lava ardiente en la ladera occidental.

Un potente resplandor sobre el volcán y explosiones", dijo el Servicio Geofísico Unido de la Academia Rusa de Ciencias en un comunicado publicado en Telegram.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo una profundidad de 19,3 kilómetros y tuvo lugar a 119 kilómetros al este-sureste de Petropávlovsk-Kamchatski, una ciudad de 165.000 habitantes.

OLAS EN HAWÁI Y JAPÓN

Hawái registró olas de hasta 1,7 metros, mientras que en Japón la mayor alcanzó los 1,3 metros, según las autoridades.

Los vuelos del aeropuerto de Honolulu se reanudaron por la noche, según el departamento de transportes.

Se observaron olas de tsunami de casi medio metro hasta California y otras más pequeñas alcanzaron la provincia canadiense de Columbia Británica.

En la Polinesia Francesa, las olas comenzaron a llegar a algunas islas en la madrugada del miércoles. En otras zonas, se esperaba que la altura de las olas se mantuviera por debajo de los 30 centímetros, por lo que no se requirió evacuación ni refugio. "Nuestras fuerzas armadas en la Polinesia Francesa están en alerta como medida de precaución, listas para ayudar a nuestros conciudadanos y a los servicios estatales en posibles operaciones de búsqueda y rescate o evacuaciones médicas", dijo en X el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu. Si bien las Marquesas son islas volcánicas de gran altitud, gran parte de la Polinesia Francesa está formada por atolones de baja altitud. ALERTAS EN TODO EL PACÍFICO Las alarmas de maremoto sonaron en las ciudades costeras del Pacífico japonés y se emitieron órdenes de evacuación para decenas de miles de personas. Los trabajadores evacuaron la afectada central nuclear de Fukushima, donde una fusión tras el tsunami de 2011 causó un desastre radiactivo, dijo el operador TEPCO. El secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, dijo que no se habían registrado heridos ni daños y que no había irregularidades en ninguna central nuclear. El sismo ocurrió en lo que se conoce como una "falla de mega-subducción", donde la placa del Pacífico, más densa, se desliza bajo la placa norteamericana, más ligera, según los científicos. La placa del Pacífico ha estado en movimiento, lo que hace que la zona de la península de Kamchatka, frente a la costa del extremo oriente ruso, sea especialmente vulnerable a estos temblores, y no se descartan réplicas de mayor magnitud, según los científicos. (Reporte de Anusha Shah, Nilutpal Timsina, Mrinmay Dey, Shivani Tanna y Gursimran Kaur en Bengaluru; Lidia Kelly en Melbourne; Satoshi Sugiyama, Chang-Ran Kim y John Geddie en Tokio; Nur-Azna Sanusi en Singapur y Steve Gorman en Los Ángeles; Escrito por Lincoln Feast, Saad Sayeed y Hugh Lawson; editado en español por Juana Casas, María Bayarri Cárdenas, Benjamín Mejías Valencia y Manuel Farías)